Cupa României Betano, competiția surprizelor! Ambiţiile unei echipe din Liga 3 calificată în grupe: „Vrem FCSB la Pecica!”

. Progresul Pecica însă a făcut minunea și e una dintre echipele din al treilea eșalon care va juca în grupele principale ale competiției, alături de granzii din Liga 1.

Progresul Pecica, calificare istorică în Cupa României Betano! Se poate bate cu FCSB, Steaua, Dinamo sau Rapid

Progresul Pecica este un club necunoscut din seria a 8-a a Ligii a treia, din județul Arad. Bănățenii au reușit să treacă cu 4-1 de mehedințenii de la Viitorul Șimian din Seria 7. A fost singurul duel din play-off între două echipe din al treilea eșalon.

Echipa lui Dan Stupar a reușit astfel să scrie istorie și va face parte din urna a treia valorifică la tragerea la sorți pentru grupele Cupei României Betano. Prin urmare, va întâlni cel puțin o echipă din prima ligă, dacă nu chiar două!

Progresul Pecica revine în prim planul fotbalului românesc după 24 de ani, când în localitatea arădeană venea Steaua în șaisprezecimile Cupei României. Atunci echipa se numea West Petrom.

Progresul Pecica vrea să joace cu FCSB: „A mai Steaua la Pecica în anul 1999”

Jucătorul Mirel Arsene în vârstă de 34 de ani vrea să joace împotriva vicecampioanei României: „O perfomanță unică, ce ne încântă pe toți și la care nu cred că se așteptau mulți. Am reușit această calificare împreună, cu conducerea clubului, autorități locale, suporteri, care au și venit în număr mare la acest meci.

Pentru mine e maximum ce am putut realiza cu echipa din orașul natal și vreau să mă bucur mai departe de această competiție și la fel și băieții. A mai fost Steaua la Pecica în anul 1999, personal mi-aș dori ca ei să vină din nou aici, adică FCSB-ul. Nu se știe, poate vom juca și cu UTA, așa ca între vecini și profesioniști, iar cei mai buni vor câștiga”, a mai spus căpitanul pecicanilor.

Antrenorul Dan Stupar a vorbit și el despre această performanță istorică pentru micuța echipă din județul Arad: „Diferența a făcut-o grupul, prin felul în care a gestionat anumite situații. Am fost disciplinați atât pe faza defensivă, cât și pe cea ofensivă, iar atunci poți avea și astfel de prestații și să surprinzi orice fel de adversar. Chiar dacă am avut în față tot o echipă de Liga 3-a, nu a fost simplu, căci Șimianul a făcut o figură frumoasă anul trecut pe fondul calității lotului”.

„Orice echipă de Liga 1 o să înfrunți îți dă o motivație în plus. Nu știu dacă mi-aș dori să joc chiar împotriva UTA-ei”

Dan Stupar e conștient că echipa sa va avea mari dificultăți împotriva echipelor din primul eșalon și are o singură dorință: să nu joace : „Am avut și jucători inspirați pe momentul ofensiv, care au speculat anumite greșeli ale lor și a ieșit această victorie frumoasă. Ne bucurăm că am reușit o astfel de performanță, o bombonică pentru fiecare dintre băieți. Sigur, prioritar rămâne campionatul, dar nu vom neglija nici Cupa, chiar dacă ne va încărca din punct de vedere fizic. Am mai spus-o, lotul nu este nici valoric, dar mai ales numeric ca să putem acoperi două competiții.

Există riscul să apară oboseala, dar sperăm să gestionăm bine situația și să facem o figură frumoasă. Orice echipă de Liga 1 o să înfrunți îți dă o motivație în plus, dar cele cu o istorie mai mare și cu suporteri sunt mai provocatoare. Nu știu dacă mi-aș dori să joc chiar împotriva UTA-ei, dacă se vor califica și ei, căci este un club pe care-l iubesc foarte mult. Pe de altă parte, dacă vom juca împotriva lor, abordarea va fi doar la victorie, cu toate că trebuie să recunoaștem că e diferență de valoare”, a concluzionat tehnicianul, potrivit .

