Mircea Rednic, în pericol! Antrenorul de la UTA a suferit un infarct. În ce stare e

și înflăcărat, care se consumă foarte mult. Din păcate, antrenorul în vârstă de 61 de ani a suferit un infarct miocardic și este internat la Spitalul Județean din Arad.

Mircea Rednic a suferit un infarct în timpul meciului dintre UTA și FCSB!

, eliminări și accente dramatice, a lăsat urme și pentru Mircea Rednic. Arădenii au făcut anunțul oficial pe pagina de Facebook: „Multă sănătate, Mircea Rednic! În timpul jocului pe care echipa noastră l-a disputat cu FCSB la Arad, antrenorul principal al echipei, Mircea Rednic, a suferit un infarct miocardic.

ADVERTISEMENT

Astăzi, în urma unui control amănunțit, medicii au decis să-i monteze un stent și să-l țină sub supraveghere la Spitalul Județean, pentru următoarele zile. Rednic va reveni alături de echipă după aproximativ o săptămână, în funcție de starea medicală de la acel moment. Îi dorim multă sănătate și îl așteptăm cât mai repede alături de echipă!”.

Astfel, Mircea Rednic ratează cel puțin meciul din Cupa României Betano împotriva lui CS Dumbrăvița, dar și meciul din campionat în fața lui Sepsi Sfântu Gheorghe.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic, în afara oricărui pericol? Alexandru Meszar, declarații de ultimă oră: „Am vorbit cu el și este optimist”

Alexandru Meszar, patronul celor de la UTA, a vorbit cu Mircea Rednic și a oferit mai multe detalii: „Este bine acum. Am vorbit cu el și este optimist, așteaptă să se întoarcă lângă echipă. În timpul meciului cu FCSB, a transmis staff-ului medical că nu se simte prea bine, a simțit anumite înțepături în piept.

Ulterior, starea s-a agravat, așa că am decis să mergem la cardiolog pentru a face investigații. Îi dorim multă săntăte și așteptăm să se facă bine”, a spus conducătorul arădenilor, pentru .

ADVERTISEMENT

Dinamovistul a fost extrem de bucuros după victoria împotriva FCSB: „A fost un meci bun după o perioadă mai grea. Am pierdut multe puncte pe greșelile noastre. Mă bucur că am bătut echipa de pe primul loc. Am început prost, dar ne-am revenit, a venit și golul, eu cred că am gestionat foarte bine jocul. Nu a fost rău meciul, dar sunt mulțumit de atitudine”.

Declarația premonitorie a antrenorului: „Aveam nevoie de această victorie ca de aer!”

N-ai cum să nu reacționezi pozitiv, le mulțumesc suporterilor. Așa e când joci cu cel mai bun, te motivezi. E normal să fie nervoși, când nu te lasă cineva să joci, te enervezi că nu-ți iese ție jocul. A fost un arbitraj bun, zic eu. Sunt fericit, meciul de cupă îl jucăm aici, grupul merita această victoria. N-a fost ușor, au fost multe schimbări, mai avem mult de lucrat.

La alte meciuri am plătit pe aceste greșeli. E o victorie muncită, aveam nevoie ca de aer de această victorie, mai ales că avem meciul de cupă tot aici. Cooper are două goluri, Fabry e un jucător important, e un om care controlează jocul, face și posesie, e un jucător foarte modest și util pentru echipă, chiar dacă azi n-a fost Fabry al meu”.