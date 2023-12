Cuplu-surpriză în familia Chefi la cuțite: „M-a enervat că nu m-a băgat în seamă, la început”

Luna și George de la Chefi la cuțite au vorbit despre frumoasa lor relație, pe care o numesc, deocamdată, de prietenie, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Prietenie specială între doi foști concurenți de la Chefi la cuțite

Cei doi foști participanți în show-ul culinar de la Antena 1 au vorbit despre experiența pe care au trăit-o pe platourile de filmare, acolo unde s-au apropiat destul de mult.

ADVERTISEMENT

Invitați la Xtra Night Show, George Popescu și Luna Morgaciova au recunoscut că se apreciază reciproc, fără să spună cu subiect și predicat că sunt împreună. Asta, în ciuda insistențelor celor doi realizatori tv, și

Luna și George de la Chefi la cuțite au fost supuși unui test pentru a se descoperi și mai bine reciproc. Au răspuns la câteva întrebări din care reiese că există o apropiere suspectă între ei.

ADVERTISEMENT

Stilistul s-a dat de gol când a spus că l-a enervat foarte tare la Luna atunci când a încercat să se bage în seamă cu ea, dar l-a ignorat. În acel moment s-au aprins toate beculețele, lăsându-se impresia că există o chimie care seamănă cu altceva decât o simplă prietenie.

„A fost neașteptat de frumoasă și ne-a îmbogățit foarte tare. Ne-a schimbat viața”, a declarat George Popescu de la Chefi la cuțite

ADVERTISEMENT

George Popescu a fost ignorat la început de Luna

„Pentru mine a fost o provocare. Îmi era și frică de camere. A fost al dracului de greu. A fost greu, pentru că eu am fost cumva puțin neascultătoare. Nu luam totul exact cum mi se spunea”, a povestit Luna de la Chefi la cuțite.

„Și eu, ca și Luna, m-am dus fără să am speranță să stau atâta în emisiune. Cel mai mult mi-a adus curaj și încredere prin ce am transmis oamenilor. Am văzut atâția oameni care m-au susținut. Au început să mă iubească. A fost foarte frumos”, a mai zis George, fostul concurent de la Chefi.

ADVERTISEMENT

Cei doi au stat o lună și jumătate împreună, zi de zi! După terminarea competiției, au păstrat legătura. Au mărturisit că se văd și se sună destul de des. Se sfătuiesc atunci când au de luat o decizie în ce-i privește.

„Cel mai tare m-a enervat că nu m-a băgat în seamă, la început”, este afirmația prin care George de la Chefi la cuțite lasă loc de interpretări.