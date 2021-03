Curs valutar pentu vineri, 5 martie este transmis de Banca Națională a României la ora 13:00. În curând vom afla prețul monedei euro și valorile celorlalte monede importante, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK vă va trasminte noile date în cel mai scurt timp. Până atunci, vedem care au fost schimbările din lumea monetară la ultima raportare a instituției, pentru ziua de joi, 4 martie 2021.

Veștile nu sunt tocmai bune pentru moneda națională. Dintre toate cele patru valute importante, singura care a scăzut în raport cu leul este francul elvețian.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Curs valutar BNR, azi, vineri, 5 martie 2021. Prețul monedei euro

Curs valutar BNR pentru Euro

Moneda unică europeană este în continuă ascensiune, aflându-se la a treia apreciere consecutivă. Euro a înregistrat cea mai mică creștere a zilei, de +0.0016 și a ajuns la valoarea de 4.8784 lei, fiind și cursul maxim înregistrat de la începutul acestui an.

Curs BNR pentru dolarul american

Cea mai importantă apreciere este cea a dolarului american. Moneda a crescut cu +0.0162 și a ajuns la valoarea de 4.0503 lei. Dolarul se apropie de prețul maxim atins în 2021, de 4.0700 lei înregistrat la data de 5 februarie 2021.

ADVERTISEMENT

Curs BNR pentru francul elvețian

Singura depreciere a zilei de 4 martie este cea înregistrată de francul elvețian. Moneda traversează o perioadă neagră, aflându-se la a patra scădere consecutivă.

Variația suferită de franc este una importantă, de -0.0168, iar valoarea monedei elvețiene este cea mai mică înregistrată de la începutul acestui an, de 4.3880 lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Curs BNR pentru lira sterlină

Lira sterlină este la a doua apreciere consecutivă. Moneda britanică a crescut cu +0.0025 și a ajuns la un preț de 5.6437 lei, aflându-se aproape de valoarea maximă atinsă de la începutul lui 2021, de 5.6714 lei, înregistrată la data de 24 februarie 2021.

Curs valutar BNR pentru gramul de aur

Nici gramul de aur nu are o perioadă bună. Metalul prețios ajunge la a șasea depreciere consecutivă și la valoarea minimă a acestui an. Scăderea înregistrată la 4 martie este de -0.6489, iar prețul unui gram de aur a ajuns la 223.2049 lei. Cursul maxim al acestui an este de 248.2248 lei, înregistrat la data de 5 ianuarie 2021.

ADVERTISEMENT