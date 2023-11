Curs valutar BNR, luni, 13 noiembrie. Provocare pentru leu, la început de săptămână

Curs valutar BNR, luni, 13 noiembrie. Leul a avut o evoluţie oscilantă săptămâna trecută, cu începutul şi sfârşitul pe plus faţă de moneda euro, dar cu mijlocul săptămânii marcat de scăderi bruşte.

BNR prezintă balanţa de plăţi şi datoria externă în septembrie 2023

Săptămâna pe care o începem se anunţă foarte dinamică pe piaţa financiară, unul dintre evenimentele importante fiind acela că Ministerul Finanţelor organizează patru licitaţii pentru emisiuni de obligaţiuni în sumă totală de peste un miliard de lei.

De asemenea, BNR prezintă luni balanţa de plăţi şi datoria externă în septembrie 2023, iar Curtea de Conturi Europeană este aşteptată să publice un raport privind performanţa bugetului UE.

În planul unei eventuale reduceri a dobânzii de politică monetară, care îi afectează direct pe românii cu credite, guvernatorul Mugur Isărescu a fost foarte clar şi a spus că nici nu se pune problema .

“Să fie foarte clar. Nu discutăm până când nu vedem că inflaţia se duce bine în jos. Ce facem? Ne apucăm să creăm anticipaţie că relaxăm.

Cea mai proastă combinaţie este să te duci cu rata de politică monetar în jos, să constaţi că inflaţia de fapt nu scade, ci o ia din nou în sus şi să te apuci să o creşti din nou. Nu ne jucăm cu rata de politică monetară. Mai facem jocuri, în anumite limite, cu dobânzile pe piaţă”, a spus Mugur Isărescu.

Declaraţia sa vine în contextul în care săptămâna trecută la nivelul de 7% pe an.

De asemenea, CA al BNR a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Dobânda cheie a rămas nemodificată din luna ianuarie a acestui an, când BNR a crescut rata dobânzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an.

“Deciziile CA al BNR vizează readucerea durabilă a ratei anuale a inflaţiei în linie cu ţinta staţionară de 2,5 la sută ą1 punct procentual, inclusiv prin ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile.

În contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru menţinerea stabilităţii macroeconomice şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse”, se arată într-un comunicat al băncii centrale.