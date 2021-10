Curs valutar BNR, vineri, 22 octombrie 2021. La cât va fi cotat un euro

Banca Națională a României (BNR) va face publice la ora 13:00 noile cotații ale principalelor monede internaționale.

Vom afla, astfel, : euro, dolarul american, lira sterlină, francul elvețian și gramul de aur. Până la sosirea actualizărilor de vineri, 22 octombrie 2021, să le analizăm pe cele de joi, 21 octombrie 2021.

Curs valutar BNR pentru moneda euro

Moneda euro a avut parte de Mai exact, în ziua de marți, cu 4,9490 lei. Restul cotațiilor au fost: luni: 4,9481 lei, miercuri-4,9488 lei, joi-4,9470 lei.

ADVERTISEMENT

Până în prezent, euro a înregistrat mai multe maximuri istorice, fapt care a stârnit îngrijorare. Există temeri că în 2022 euro va ajunge de la 4,95 lei la 4, 99 lei.

”Cresterea economica foarte ridicata e de inteles intr-un tablou mai larg: poate fi aceasta mentinuta indelungat, sau vine cu pretul unor debalansari poate mai putin vizibile, dar care vor influenta, in timp, traseul posibil al economiei? Dupa un avans de 5.7% in 2021, estimarile noastre vizeaza un salt de 5.1% in 2022 si unul de 4.5% in 2023.

ADVERTISEMENT

Privind spre deficitul bugetar, si spre cel comercial, la niveluri ridicate (chiar dinainte de pandemie), putem vorbi deschis despre o crestere a poverii datoriei publice, pe un trend care necesita atentie serioasa”, sunt spusele lui Claudiu Cazacu, consulting strategist la XTB Romania, citat de

Curs valutar BNR pentru dolarul american

Dolarul american a fost evaluat joi la 4,2484 lei. Recordul atins de această monedă, în această săptămână, până acum, a fost luni cu 4,2724 lei. Restul actualizărilor sunt: marți-4,2444 lei, miercuri-4,2570 lei.

ADVERTISEMENT

Curs valutar BNR pentru lira sterlină

Lira sterlină a înregistrat joi valoarea de 5,8624 lei. Iată o depreciere în raport cu ziua de miercuri când a fost cotată la 5,8649 lei. Marți, lira sterlină avea 5,8603 lei, iar luni a atins un nou record: 5,8686 lei.

Curs valutar BNR pentru francul elvețian

Francul elvețian a avut joi cea mai mare cotație, de 4,6231 lei, comparativ cu zilele precedente: luni-4,6125 lei, marți-4,6190 lei, miercuri-4,6067 lei.

ADVERTISEMENT

Curs valutar BNR pentru gramul de aur

Gramul de aur a avut joi cea mai mică cotație de la începutul săptămânii: 244,1620 lei. Situația din ultimele zile a gramului de aur este următoarea: luni un record de 241,9692 lei, marți-242,8836 lei, iar miercuri-243,4131 lei.

Rămâne, așadar, să vedem cum vor mai evolua la final de săptămână toate aceste monede de schimb valutar. Reamintim că actualizările de astăzi (vineri-n.r) sunt valabile și pentru weekend, căci în această perioadă nu se calculează cursul valutar.