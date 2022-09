Mexicul, lovit de un cutremur puternic. Cel puțin un mort, clădiri distruse și alertă de tsunami în urma seismului. Video

Mexicul a fost lovit, luni, de un cutremur puternic. Cel puțin un mort, mai multe clădiri distruse și alertă de tsunami emisă în urma seismului.

Un cutremur cu magnitudinea 7,5 a zguduit luni, la ora locală 13:05, vestul Mexicului. Seismul a ucis cel puțin o persoană și a provocat inundații pe coasta Pacificului.

Epicentrul cutremurului a fost semnalat lângă orașul La Placita de Morelos din statul Michoacan, la o adâncime de 15 km, notează .

Președintele statului, Andres Manuel Lopez Obrador, a scris pe contul său de Twitter că secretarul marinei l-a informat de faptul că o persoană a fost ucisă în orașul-port Manzanillo, Colima, după ce un zid dintr-un mall s-a prăbușit.

