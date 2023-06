Damjan Djokovic a dezvăluit de ce a ales să nu se întoarcă la CFR Cluj. Cum l-a convins Gigi Becali să vină la FCSB: „M-a atras cu o declarație”

, iar închizătorul croat a oferit un interviu în care a vorbit despre perioada petrecută la CFR Cluj, relația cu Dan Petrescu și Marius Șumudică, dar și despre obiectivul său la noua echipa și cum l-a convins patronul să semneze.

Damjan Djokovic putea să se întoarcă la CFR Cluj: „Încă îmi place să fiu provocat”

Damjan Djokovic avea posibilitatea să se întoarcă la CFR Cluj, însă nu a luat-o în calcul: „Jucasem pentru cluburi care aveau presiunea de a câștiga ceva, de a face ceva important și mi-a lipsit presiunea unui astfel de obiectiv în ultimul timp. M-am gândit și că am 33 de ani și că încă îmi place să fiu provocat, să ajung într-un club nou fără să știu cum va fi”.

Croatul a fost motivat și de faptul că FCSB nu a mai luat un titlu în SuperLiga de 8 ani: „Pe urmă, așa cum voi știți chiar mai bine decât știu eu, FCSB nu a mai câștigat campionatul de multă vreme. Am simțit acum că și patronul, și toată lumea din club au chef să realizeze ceva important”.

Jucătorul se înțelege bine cu Neluțu Varga, dar și cu ceilalți oameni din club, însă asta nu a contat: „Am o relație foarte bună și cu patronul, și cu restul lumii de acolo, dar voiam o provocare nouă. Am fost la CFR de două ori și acum am ales altceva.

Faptele vorbesc cel mai clar, dacă am petrecut patru ani și jumătate în România înseamnă că m-am simțit foarte bine. Totul e mai ușor atunci când câștigi trofee, iar cu CFR am fost campioni, am mers bine și în Europa. Ca fotbalist, pentru așa ceva trăiești. Am petrecut la Cluj o perioadă fantastică”, a mai spus Damjan Djokovic, pentru .

Damjan Djokovic, mai motivat ca oricând să reușească la FCSB: „Trebuie să arăt pe teren că sunt capabil”

La 33 de ani, Damjan Djokovic îi poate ajuta pe tinerii necopți ai FCSB să își ridice nivelul și să fie un exemplu pentru ei: „Cred că trebuie să arăt pe teren că sunt capabil să mă impun. În fotbal, să te impui doar din gură nu merge. Sunt jucători cu experiență, așa cum sunt și eu, cărora nu le place să vorbească. Eu nu am nicio problemă, dacă vreun tânăr are nevoie de vreun sfat o să fiu disponibil oricând, totul este ca și el să fie deschis să asculte și să înțeleagă”.

Croatul l-a caracterizat și pe fostul său antrenor de la CFR Cluj: „Toată lumea spune că e greu. El e un tip exigent, cere mult de la jucători, dar când câștigi trofee, bani și mai prinzi și un transfer bun, nu ai cum să mai spui că a fost prea mult ceea ce a cerut Dan Petrescu. Ceea ce am observat în sezonul trecut cred că ține de perioada lungă pe care a petrecut-o la Cluj. După aproape cinci ani în care fusese Petrescu la CFR mai apare și o saturație. El pare că e dominant, însă îi place și să vadă jucători cu personalitate”.

Cum a lucrat cu Marius Șumudică: „El are un alt stil”

Nici măcar celebrele crize de nervi ale „Bursucului” nu l-au impresionat în Gruia: „Cel mai mult se enervează când simte că un jucătorul nu dă totul pe teren. El a fost la nivel mondial în fotbal și se enervează când observă că un fotbalist tânăr are potențialul să ajungă și el la acel nivel, dar nu face tot ceea ce poate”.

Lui Djokovic i-a plăcut să lucreze și cu Marius Șumudică: „El are un alt stil, dar când nu câștigă devin nebuni și Petrescu, și Șumudică. Amândoi știu că dacă nu înving într-un meci, în două, în trei, deja se află sub o presiune. Am numai cuvinte de laudă pentru amândoi, nu aș putea spune ceva de rău, am lucrat fără probleme cu ei”.

Cum l-a convins Gigi Becali să semneze cu FCSB: „Am citit o declarație în care spunea că el chiar vrea să câștige campionatul următor”

Damjan Djokovic a fost cucerit de : „Mie, direct, nu. Am citit o declarație în care spunea că el chiar vrea să câștige campionatul următor. Fiecare are părerea lui despre Becali, adevărul e că sunt puțini, el, Neluțu, Rotaru, care investesc bani mulți în fotbalul românesc. M-a atras cu declarația aceea în care spunea că e hotărât să câștige din nou titlul”.

Fotbalistul a vorbit și despre Neluțu Varga: „E mai puțin vizibil în presă, dar și patronul de la CFR se gândește la câți bani a dat el singur și când echipa pierde un meci important are și el emoțiile lui, doar că se exprimă diferit.

Am mai fost criticat de-a lungul carierei, asta nu înseamnă că trebuie să las capul jos. Am o vârstă, o experiență și știu că nu e cazul să fiu prea sensibil la anumite comentarii”.