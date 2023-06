Dan Helciug, panică în vacanța cu familia. Ce a făcut fiica artistului: “Am fost la un pas să chem poliția”

Dan Helciug a trecut prin momente de panică în vacanța cu familia. Fiica lui l-a speriat foarte tare în Grecia și solistul a fost la un pas să apeleze la ajutorul oamenilor legii.

Dan Helciug, clipe de panică în vacanța cu familia. Ce a făcut fiica solistului

și soția lui vor împlini anul acesta 18 ani de căsnicie, iar împreună au doi copii, Luca și Ruxandra. Cântărețul a spus despre aceștia că i-au moștenit calitățile artistice. Fiica lui are talent vocal, iar băiatul scrie.

În plus, fiica lui Dan Helciug a moștenit și firea acestuia, adică este pusă pe năzbâtii. Recent, artistul și familia lui au mers în vacanță în Grecia, acolo unde Ruxandra și-a speriat părinții foarte tare.

Cântărețul a fost aproape să cheme poliția după ce nu a mai găsit-o pe fiica lui în cabina de probă a unui magazin. În final, Dan Helciug și soția sa au descoperit că fiica lui era, de fapt, într-o cameră ascunsă. Mai mult, micuța râdea de fapta sa, chiar dacă și-a speriat părinții.

“Cea mică face tot felul de năzbâtii. Ne face tot felul de surprize pe acasă. Am fost cu fiica mea în vacanță. Acolo s-a ascuns întru-un magazin de haine, în cabină, unde aveau o ușă secretă care dădea în spate.

Noi nu stiam asta, eram undeva în Grecia, erau baloți de haine… Ea a intrat acolo, a tras ușa și s-a băgat în camera ascunsă. Am tras perdeaua de la cabina de probă, nu mai era Ruxandra…

Am fost la un pas să chem poliția. Noi o strigam, ea tăcea și râdea după ușa aceea. De mică a fost pusă pe șotii”, a povestit artistul pentru .

Motivul pentru care Dan Helciug nu cântă muzică comercială

În cadrul unui interviu pentru sursa citată mai sus, Dan Helciug a vorbit despre alți artiști din România și a explicat de ce .

Cântărețul nu a vrut să facă muzică comercială, deși ar fi putut câștiga bani frumoși. Însă, dacă ar fi ales să-și schimbe stilul și să scoată piese comerciale, Dan Helciug nu ar fi fost fericit.

Solistul este conștient că ar fi putut avea o avere considerabilă dacă ar fi cântat muzică precum cea de la radio. A ales să rămână la stilul său muzical deoarece acesta este lucrul care îl face fericit.

“Am stat și m-am gândit, dacă nu aș fi făcut ceea ce am făcut până acum, aș fi fost foarte bogat, aș fi avut vile, iaht-uri, mașini, precum colegii mei care se aud non-stop pe radio.

Dar, nu știu dacă aș fi fost fericit, având în vedere zestrea pe care am primit-o și educația pe care am primit-o. Odată ce am primit niște daruri, nu le pot pune în valoare într-o zona facilă care este foarte bună, funcționează, este ultra comercială, însă nu m-ar fi făcut fericit”, a mai declarat Dan Heșlciug pentru Spynews.