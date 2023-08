Dan Nistor și Ianis Stoica, șocați după U Cluj – CFR 3-4: „O prostie!”

Jucătorii Universității Cluj au fost extrem de afectați de , mai ales că au condus cu 2-0. Concluziile lui Dan Nistor, Ianis Stoica și Alex Chipciu.

Dan Nistor, Ianis Stoica și Alex Chipciu, dezamăgiți total după U Cluj – CFR Cluj 3-4: „Nu pot să cred că am pierdut”

Dan Nistor a fost foarte supărat după ce „șepcile roșii” au schimbat printre degete victoria în derby-ul Clujului: „Nu prea e bună seara. Nu pot să cred nici acum că am pierdut. Am marcat trei goluri acasă și am pierdut, mi se pare o prostie. Cred că în prima repriză scorul putea fi mult mai mare. Am avut multe ocazii. Ăsta este fotbalul, te pedepsește”.

Mijlocașul venit de la Craiova consideră inacceptabil : „Din păcate, nu am reușit să le facem o bucurie suporterilor, că pentru ei am jucat. Repet, să marchezi trei goluri acasă și să pierzi este inadmisibil pentru mine. Se vede că am revenit acasă, au fost foarte mulți suporteri, ne pare rău că nu am reușit să câștigăm pentru ei”.

Veteranul nu a vrut însă să dea vina pe anumiți colegi: „Trebuie să muncim mai mult. Când pierdem, pierdem toți. Trebuie să ridicăm capul din pământ. Nu mă interesează câte goluri dau, important e ca echipa să câștige”.

Ianis Stoica, extaz și agonie în derby-ul Clujului: „Nu știu ce s-a întâmplat”

Ianis Stoica a reușit o „dublă” și a scos un penalty, însă U Cluj tot a pierdut: „Este dezamăgire, consider că puteam obţine măcar un egal. Nu ştiu ce s-a întâmplat, am lăsat spaţii foarte mari în apărare. CFR e o echipă care te taxează şi am încasat 4 goluri.

Consider că a fost egal, mai ales că am avut şi ocazie cu capul, am avut şi în prelungiri. Consider că un egal era echitabil”.

Atacantul a ținut să îi mulțumească lui Toni Petrea: „Când am venit în iarnă la Cluj mă aşteptam să joc, a venit alt antrenor, mi-a dat încredere. La fotbal trebuie să profiţi de conjunctură ca să poţi face ceva.

Aveam nevoie de aceste goluri, dar deocamdată nu am făcut nimic. Nu am mai marcat de un an, acum am dat două goluri. Trebuie să o ţin tot aşa, că jocul se uită”, a mai spus jucătorul împrumutat de FCSB până la finalul sezonului, la .

