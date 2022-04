Dan Petrescu, cadou de Paște pentru jucătorii CFR-ului după victoria cu FC Voluntari! Ce veste le-a dat „Bursucul”. Exclusiv

CFR Cluj s-a impus în fața celor de la FC Voluntari, scor 1-0, în . Și s-a distanțat la cinci puncte, în clasament, de ocupanta locului 2, FCSB, care va juca astăzi, 25 aprilie, împotriva Farului Constanța.

Dan Petrescu, surpriză pentru jucătorii CFR-ului, după victoria cu FC Voluntari

FANATIK a aflat că Dan Petrescu le-a făcut o surpriză elevilor săi după victoria din deplasare cu FC Voluntari. Mai exact, jucătorii și staff-ul CFR-ului au luat o masă festivă la hotelul Hilton, unde au ciocnit ouă de Paște, înainte de a se îmbarca spre Cluj.

Ba, mai mult, „Bursucul” a anunțat că jucătorii care au făcut deplasarea la București pentru meciul cu FC Voluntari vor avea zi liberă luni, urmând a se prezenta din nou la antrenamente începând de marți.

CFR Cluj, spre al cincilea titlu consecutiv

Victoria cu FC Voluntari, scor 1-0, a fost foarte importantă pentru fotbaliștii CFR-ului, având în vedere că veneau după două înfrângeri suferite cu Universitatea Craiova și FCSB.

În prezent, CFR Cluj se află pe primul loc din Casa Pariurilor Liga 1 și are prima șansă la câștigarea titlului de campioană și în acest sezon, după ce, în utlimele patru sezoane, tot a ridicat mult râvnitul trofeu.

Dan Petrescu: „Nu putem să facem atâtea greșeli mereu!”

Deși echipa sa a câștigat meciul cu FC Voluntari, , la conferința de după meci, pentru mai multe greșeli comise de aceștia.

„Am fost egalați de patru ori în ultimul minut și azi era să se repete istoria. Am revăzut celelalte meciuri, nu avem voie să facem aceste greșeli la acest nivel. În afară de ultima fază, Voluntari n-a avut nicio ocazie. Am avut noroc cu golul lui Boateng, primul lui gol, dar a fost o victorie meritată.

Nu putem să facem atâtea greșeli mereu, avem jucători cu experiență. Sperăm să se mai întoarcă, să mai dăm și noi gol la ultima fază. Am început excelent. Am avut bară, penalty, am marcat, s-a repetat și am ratat. Am mai avut o ocazie mare prin Chipciu, dar mă așteptam să facem mai mult în repriza a doua.

E o victorie de moral, dar acum trebuie să pregătim foarte bine meciul următor. Le-am zis la pauză: calm și balanță, să fim echilibrați, să uităm penalty-ul, să fim puțin mai liniștiți. Din păcate, nu am reușit să-i conving să fim puțin mai calmi”, a declarat Dan Petrescu, la finalul partidei cu FC Voluntari.

Campioana României s-a impus in extremis în meciul cu FC Voluntari, în minutul 83, prin golul marcat de Nana Boateng.