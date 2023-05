Dan Petrescu confirmă Fanatik: „Normal că mă gândesc să plec din România!”. Care sunt motivele

Cristi Balaj, președintele campioanei României, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre plecarea din România a lui Dan Petrescu, decizia fiind luată după meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-1.

Dan Petrescu confirmă FANATIK și vrea să plece din România

FANATIK și a spus că vrea să plece din România din cauza arbitrajului de care a avut parte CFR Cluj în play-off: „Normal că mă gândesc să plec din România! Tot din cauza lor am plecat și ultima dată, că mă săturasem.

Normal că sunt hotărât să plec, dar momentan am contract cu CFR-ul timp de un an și jumătate. Deocamdată am contract, dar e posibil orice. Eu nu am amânat nimic, nu am primit un contract pe masă ca să-l semnez. Pentru mine e mai important CFR-ul, nu Dan Petrescu. Mai important e ce face clubul, în ce direcție merge, nu ce fac eu”.

„Patronul e foarte supărat și eu sunt la fel de supărat, normal îmi trebuie trei zile să mă liniștesc. Echipa nu a jucat foarte bine ieri, dar merita să câștige pentru fazele de la VAR. Eu dacă eram patron, aș fi fost foarte supărat.

Eu zic că merită să investești în fotbalul din România, dar dacă vezi aceste situații… te gândești la ce rost mai are să bagi bani? Trebuie să vorbiți cu patronul. Tot ce a zis, a spus la supărare, probabil nu o să ia decizia să iasă din fotbal.

El a luat cinci din cinci campionate, cred că e singurul patron din lume. El a băgat bani, ce greșeală să facă?”, a mai spus Dan Petrescu, la TV .

„Au fost întârzieri cu banii, dar s-au rezolvat mereu!”

„Au fost întârzieri cu banii, dar s-au rezolvat mereu, nimeni nu a plecat fără bani de la CFR. Eu m-am atașat de club, fiind de atâția ani aici, câștigând tot, sunt apropiat de patron. Clubul trebuie să meargă înainte, să se bată la trofee, să fie acolo sus!

Oricine poate să zică orice, eu nu vorbesc despre alte nume. Să vină și să prezinte fazele, așa cum am venit eu acum și le-am prezentat. Eu nu am văzut niciun arbitru să își ceară scuze pentru ce greșeli au făcut”, a .

„Ăștia ne-au curățat pe noi acum… așa suntem respectați. Ni s-a pus pumnul în gură, dar eu nu tac, nu inventez, sunt pragmatic. Cea mai grea meserie e cea de antrenor. Ce să mai motivez eu jucătorii pentru meciul cu Steaua?”, a mai spus antrenorul campioanei României.