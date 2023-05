Dan Petrescu continuă tirada la adresa arbitrilor: „Am avut șapte penalty-uri în play-off și am primit zero!”

Antrenorul campioanei României este de părere că toate deciziile luate cu VAR sunt împotriva CFR-ului, fiind extrem de vehement la adresa arbitrilor, dar și a lui Kyros Vassaras, șeful CCA, despre care a spus că a mințit la conferința de presă.

Dan Petrescu continuă tirada la adresa arbitrilor

tirada la adresa arbitrilor, vorbind despre toate greșelile care s-au făcut împotriva CFR-ului, în play-off: „Sunt atât de multe de spus, nici nu știu cu ce să încep.

Încă sunt la cald după un meci important pentru noi și în care s-au întâmplat din nou multe lucruri împotriva echipei noastre. Să ne explice cineva cum în 7 meciuri au fost decizii greșite luate la VAR, toate împotriva CFR-ului.

Radu Petrescu, tu, arbitru, ești lângă fază, auzi faultul, ai văzut la 2 metri, dai roșu corect și după întorci cartonașul. Noi deja știm că dacă merge cineva la VAR, decizia vine împotriva noastră. Apoi avem un henț clar în careu, nu ni se dă penalty”.

„Noi am avut 7 penalty-uri în play-off și am primit zero! Suntem singura echipă din play-off. Ivan trebuia să primească roșu clar, Boateng nu a mai putut juca în repriza a doua. Tu ești lângă fază, vezi intrarea și după dai galben. N-am văzut așa ceva în toată lumea.

Ce încredere să mai am în vreun arbitru. Eu am luat campionatul cu Urziceni cu arbitri străini, recunosc, nu pot să tac, chiar dacă unii vor să mă facă să tac.

Fiecare să spună ce vrea, eu am fost fotbalist, știu ce e în teren. Am vrut să vorbesc cu el, mi-a dat galben. În 16 meciuri în Europa nu am primit un galben, de ce aici mereu primesc galbene? Eu nu pot să stau pe bancă împotriva Stelei, că Bîrsan mi-a dat un galben și mi-a și recunoscut pe culoar că a greșit când mi-a dat galben.

Ivan a dat gol și nici nu s-a bucurat, știa că o să fie anulat. Cum e posibil așa ceva? Toate deciziile au fost împotriva CFR-ului. Dacă erau arbitraje ca în Italia sau ca la electronice, unde robotul îți arbitrează, aveam cu 8 puncte mai mult acum”, a mai spus Dan Petrescu, la TV .

„Aveam pretenția de la Vassaras să nu mintă!”

„Nu vorbesc despre nimeni cum fac alții, eu am venit să mă apăr și să apăr CFR-ul! Dacă vine șeful arbitrilor și declară… ca și cum aș veni eu după ce echipa mea joacă prost, iar eu în loc să-i cert, îi laud. Așa a fost și cu ieșirea șefului arbitrilor.

Liniile astea la VAR se trag cum vor ei, ăsta nu e un VAR ca în străinătate, ăsta e un VAR cum vor ei, trag linii de unde au chef, o dată trag de la cap, o dată de la umăr, nici nu mai știi. Dă-ne penalty! Uită-te la VAR și dă-ne penalty! Iulian Dima a fost la VAR”, a .

„Am avut pretenția de la conferința lui Vassaras de presă să nu mintă. Că și eu le spun jucătorilor că atunci când sunt proști, sunt proști, când sunt buni, sunt buni. Nu îi laud dacă noi avem meciuri proaste, pentru că și noi avem problemele noastre, nu mai suntem echipa din trecut.

De ce am avut VAR la meciul cu Steaua? Tamm i-a rupt piciorul lui Bîrligea, n-a mai putut continua meciul. Deci dacă nici ăla nu e un penalty clar… cică e soft penalty. Să fim serioși, ce explicație e asta?”, a mai spus antrenorul CFR-ului.