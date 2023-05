Exclusiv. CFR se destramă! Cristi Balaj, anunț despre plecarea lui Dan Petrescu: „Nu știu dacă mai rămâne în România, nu la Cluj”. Video

Cristi Balaj a atacat dur arbitrajul după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1 și consideră că echipa sa a fost viciată de rezultat. Președintele campioanei României anunță plecarea lui Dan Petrescu .

Cristi Balaj se teme că Dan Petrescu ar putea părăsi definitiv fotbalul românesc: „E greu să mai ai încredere”

Cristi Balaj a fost extrem de tranșant : „Dan Petrescu nu știu dacă mai vrea să rămână în România, nu la CFR Cluj! E greu să mai ai încredere în fotbalul românesc”.

Jucătorii lui Dan Petrescu au fost și ei foarte afectați de tot ceea ce s-a întâmplat: „Au plecat acasă supărați pe arbitraj. Au liber azi, nu răspund la telefoane, nu poți să mai comunici… Este foarte greu. Se întâmplă etapă de etapă! Am vorbit de fiecare dată despre aceste greșeli”.

Oficialul campioanei României vorbește de eșecul arbitrajului video: „Ce spună cei care pierdeau campionatul?! Doar că în anii trecuți nu exista VAR. Noi nu am cerut VAR-ul să vină să se greșească împotriva noastră. Să eliminăm orice risipă”.

Cristi Balaj: „Am șters cu buretele celelalte greșeli care au fost făcute în favoarea contracandidaților”

Crisit Balaj consideră că CFR Cluj a fost echipa cea mai dezavantajă de arbitraj din SuperLiga: „Acum greșelile sunt prezentate mult mai evident. Îmi aduc aminte de campionatul trecut că am vorbit de două ofsaiduri la limită și am șters cu buretele celelalte greșeli care au fost făcute în favoarea contracandidaților. Puneam lupa doar pe CFR că era pe primul loc.

Fie că vii cu o infuzie mare, trebuie să investești într-un club sănătos. Noi la asta lucrăm acuma. Asta e una din preocupările noastre, în paralel cu dorința de a obține performanțe sportive.

Și am fost aproape. Am intrat la un punct diferență în play-off față de ocupanta locului întâi și am stabilit după fiecare etapă că au fost greșeli majore care au infulențat rezultatul etapă de etapă în defavoarea CFR-ului”, a mai spus fostul mare arbitru, .

Singurul scenariu în care nu va mai continua la CFR Cluj: „Cât timp e dorință, eu rămân”

Cristi Balaj a mărturisit că nu se gândește să plece din Gruia: „Eu sunt genul care e alături de oameni la greu, nu la bine. La bine e ușor să stai. Toată lumea te felicită, te sărbătorește. Eu am fost de fiecare dată lângă cei care au avut situații dificile sau s-au confruntat cu greutăți.

Acum că nu va mai exista buget, nu mai exista posibilitatea, se va retrage domnul Varga, nu se va mai găsi alt finanțator, nu știu dacă o să mai rămân în condițiile în care nu există posibilitatea. Dar atât timp cât e dorință, eu rămân.

Altfel nu știm ce se va întâmpla. Mă voi retrage la televiziune și voi vorbi nu doar de arbitrajele din meciurile CFR-ului, ci din fiecare joc. Și de Kyros și de federația. Voi putea spune tot ce ceea ce am aflat, cred și simt.

Să denaturezi adevărul ca președinte al unui domeniu care trebuie să fie la cel mai înalt nivel de credibilitate… La cum s-au comportat față de noi te poți aștepta la orice”.

