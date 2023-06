Dan Petrescu, detalii despre noua sa echipă: „Am buget mai mare decât orice echipă din România!”. Ce obiective are

Fostul antrenor al lui CFR Cluj a spus și care sunt obiectivele sale în Coreea de Sud, și anume câștigarea titlului de campion și câștigarea trofeului Champions League al Asiei. FANATIK a despărțirea lui Dan Petrescu de CFR Cluj.

Dan Petrescu, detalii despre noua sa echipă

mai multe detalii despre Jeonbuk, noua sa echipă, anunțând și obiectivele pe care le are la club: „Am jucat contra lui Jeonbuk când eram eu antrenor în China.

ADVERTISEMENT

După au câștigat Champions League al Asiei. Ăsta e obiectivul meu în următorii doi ani e să câștig Champions League al Asiei. Sper să îl îndeplinesc!

Roberto Di Matteo m-a sunat, m-a întrebat dacă sunt interesat, el e consilier acolo. Am jucat împreună la Chelsea cinci ani. Am fost şi în China, şi în Rusia, am făcut asta mereu. Aveam nevoie de o nouă provocare, asta e clar. Orice negociere e lungă”.

ADVERTISEMENT

„În primul rând trebuie să iau campionatul, că ei sunt pe locul 6. Va fi greu. Eu acum sunt în Dubai, pe 11 plec la Seoul. Vor fi mai puțini oameni din staff-ul pe care l-am avut la CFR Cluj.

Nu știu ce buget voi avea, dar mult mai mare decât la orice echipă din România. Când îl aflu, vi-l spun! Dar și pretențiile sunt mari”, a mai spus Dan Petrescu, la TV .

ADVERTISEMENT

Ce a spus Dan Petrescu despre meciurile naționalei

și despre meciurile naționalei României, spunând că „tricolorii” și cu Elveția trebuie să se bată pentru primele locuri în grupa din preliminariile EURO 2024, însă avertizează cu privire la Kosovo.

„E o grupă accesibilă, am început bine și ar trebui să fim pe primul loc și la final. Ne batem cu Elveția pentru primele două locuri, dar să avem grijă și la Kosovo.

ADVERTISEMENT

Pretențiile sunt mari în România și când ne băteam cu Sevilla și nu pierdeam, eram contestați. Sunt pretenții nejustificate în România”, a mai spus Dan Petrescu.