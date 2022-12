Dan Petrescu, mulțumit după remiza care a dus CFR Cluj în sferturile Cupei: „Am făcut un an foarte bun”

, însă campioana României s-a calificat de pe primul loc în sferturile „competiției surprizelor”. Deși ardelenii au pus capăt unei serii de șase victorii consecutive, Dan Petrescu s-a arătat mulțumit.

Dan Petrescu, mulțumit după remiza care i-a adus calificarea CFR-ului în sferturile Cupei: „Am făcut un an foarte bun”

CFR Cluj, cu 5 puncte, dar cu un golaveraj mai bun față de rivalii din oraș, s-a calificat de pe prima poziție în sferturile Cupei României Betano după remiza cu liderul Farul. după rezultatele campioanei României în acest an și s-a arătat mulțumit de realizări.

„Ne-am calificat în primăvara europeană. Suntem în sferturi în Cupă, jucăm acasă cu Argeș. Iar în campionat suntem pe locul 2, la patru puncte de lider cu șanse să mai câștigăm pentru că avem un meci mai puțin și să venim mai aproape de ei.

Până în momentul de față, cu 37 de meciuri, eu zic că am făcut un an foarte bun”, au fost cuvintele lui Dan Petrescu, la finalul partidei cu Farul. Întrebat despre lupta la titlu în SuperLiga, „Bursucul” este de părere că toate cele șase echipe care vor accede în play-off vor avea șanse la trofeu.

Dan Petrescu, precaut în privința luptei la titlu în SuperLiga: „O să vedeți că o să am dreptate”

„Toate echipele din play-off se vor bate la titlu, FCSB, Craiova, Sepsi și Rapid toate șase se vor bate la titlu. O să vedeți că o să am dreptate. Favorită e Farul pentru că e pe primul loc. Are soluții, au odihnit mulți jucători azi, au arătat foarte bine”, a mai spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu este mulțumit că CFR Cluj putut să câștige o grupă din care mai făceau parte Rapid și rivala din oraș, Universitatea Cluj. Antrenorul campioanei României speră ca CFR-ul să obțină maximum de puncte în cele trei meciuri rămase de disputat în 2022.

„Eram în grupă cu Rapid, cu U Cluj, echipe bune. Să câștigăm grupa e foarte bine. Sunt mulțumit. Cupa n-a fost un obiectiv pentru noi în acești ani, dar dacă am ajuns aici am zis de ce să nu încercăm. Dacă pierdeam mi-ar fi părut rău pentru că am jucat cu toată echipa. În același timp jucătorii mei sunt obișnuiți să joace. Poate le-a prins mai bine.

Normal că voiam să câștigăm. Obiectivul este 9 puncte în ultimele trei partide, dar jucăm la FCSB, la Botoșani, deplasări foarte grele. Avem un drum lung până la Cluj, după care drum lung până la Botoșani. Sper să câștigăm pentru că e foarte important”, a mai spus Dan Petrescu, la finalul partidei.

Dan Petrescu pune la zid fotbalul românesc: „Dacă n-ar fi fost CFR nu se auzea de nicio echipă în Europa”

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului cu echipa lui Gică Hagi despre meciul României cu Elveția din preliminariile pentru Euro 2024. Fost fotbalist la Chelsea, Dan Petrescu este de părere că fotbalul românesc este la pământ, iar CFR Cluj a fost singura care a menținut ștafeta sus pentru România.

„Elveția e favorită clară în meciurile cu noi și favorită să câștige grupa, dar va fi greu pentru că noi suntem într-o situație critică. Nu reușim nimic pe plan extern. În Europa mai nimic.

Nici echipele de club, nici naționala. Dacă n-ar fi fost CFR în acești 5 ani nu se auzea de nicio echipă prin Europa. Au fost doar înfrângeri dureroase și la scor.

Singura care a ținut nivelul a fost CFR. Prea puțin. Trebuie să apară alte echipe din România și mai ales naționala. Dar naționala, din păcate, o ia în jos și nu cred că am fi făcut față la Mondial”, a încheiat Dan Petrescu.