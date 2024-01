Dan Șucu, emoții mari la Dinamo – Rapid 1-2: “N-a fost cel mai bun meci al nostru”. Giuleștenii acuză arbitrajul

, printr-un gol marcat de Burmaz în minutul 90. Giuleștenii au deschis scorul prin Papeau, iar Abdallah a egalat în prelungirile primei reprize.

Dan Șucu, emoții mari la Dinamo – Rapid 1-2: “N-a fost cel mai bun meci al nostru”

Dan Șucu, acționarul principal al Rapidului, a declarat la finalul partidei că se aștepta ca echipa sa să arate un joc mai bun. Rapidiștii au fost dominați de Dinamo mai ales în prima repriză.

„N-a fost cel mai bun meci al nostru. Putem să jucăm mult mai bine decât astăzi, dar rezultatul este excepțional. Am avut o grămadă de emoții. Cum să nu ai la un astfel de joc?

Băieții au avut mare nevoie de fani. S-a simțit că nu au fost alături de noi. Sper să nu se mai întâmple lucrul ăsta și să nu mai avem probleme”, a declarat Șucu, conform

Daniel Niculae acuză dur arbitrajul

Daniel Niculae, președintele Rapidului, nu a fost deloc încântat de jocul echipei sale în victoria cu Dinamo, scor 2-1. Oficialul giuleștean acuză neacordarea a două penalty-uri pentru echipa sa.

”Foarte greu, cum a fost și meciul cu Craiova. Nu am făcut o partidă bună, nu am jucat bine deloc. Am avut două penalty-uri. Dacă nu am fi câștigat, era viciere de rezultat. Am crezut, avem jucători de calitate. E un jucător bun (n.r. Borisav Burmaz), de aceea a ajuns la Rapid. Azi am făcut o partidă slabă și trebuie să luăm măsuri.

Am arătat puțin obosiți. Am arătat un fotbal foarte sărac. Valoarea la final și-a spus cuvântul. Ne-am fi dorit ca suporterii să fie aici. Acum băieții merg să-i salute în Giulești”, a spus Daniel Niculae, potrivit .

Două faze la care Rapid putea primi penalty

Rapidiștii . Prima fază controversată a fost în minutul 47, când Darko Velkovski l-a împiedicat pe Albion Rrahmani în careu, dar centralul George Găman a lăsat jocul să continue. Analiza VAR a confirmat decizia centralului.

Cristiano Bergodi a declarat la finalul meciului cu Dinamo că un rezultat de egalitate ar fi fost mai corect. Antrenorul italian a explicat și de ce l-a nemulțumit jocul echipei sale:

“Nu se vede o cursivitate în jocul nostru, suferă relațiile de joc. Mai sunt jucători care trebuie să se adapteze, dar am jucători de calitate. Trebuie să avem răbdare. Am avut două meciuri în care am trăit periculos.

Probabil că azi o remiză ar fi fost rezultatul corect. Și băieții erau supărați la pauză, erau conștienți că nu am arătat foarte bine, că nu am jucat ce trebuia. Azi nu am făcut un meci convingător. Importante sunt cele 3 puncte, dar trebuie să reglăm câteva probleme. În prima repriză am jucat cu teamă, nu știu de ce”.