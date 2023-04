Dan Șucu, în contre cu Marius Lăcătuș pe tema „legii Dîncu”: „Dacă vrei o jucărie, fă-o pe banii tăi, nu pe ai altor oameni!”

Marius Lăcătuș a replicat imediat și i-a adus aminte lui Dan Șucu de implicarea primarului sectorului 1 la Rapid, moment în care omul de afaceri a spus că nu a găsit urme de bani publici în contabilitatea clubului.

Dan Șucu, în contre cu Marius Lăcătuș pe tema „legii Dîncu”

Dan Șucu a avut contre cu Marius Lăcătuș , finanțatorul Rapidului explicând motivul pentru care nu vede cu ochi buni ajutorul primit de cluburi din partea statului: „Rapid acum generează 2 milioane de euro, probabil la anul va genera 3 milioane de euro, dar atenție, acolo sunt oameni care știu să genereze bani.

Omul care generează e una, omul care se duce cu mâna întinsă pentru a primi bani de la superiori e alta. Nu e cu dedicație pentru Steaua, e pentru toate cluburile care primesc bani publici”.

„Mă deranjează că în loc să corectăm o anomalie, noi o adâncim, pentru mine e un lucru care mă deranjează. Eu știu valoarea banilor pe care i-am făcut, nu mi se pare corect să luptăm contra unor echipe care primesc bani din cer.

Locul banului e în buzunarul celui care a muncit. Un club de fotbal poate fi fără probleme finanțat privat și așa trebuie să rămână”, a , la TV .

Marius Lăcătuș – Domnul Șucu a venit anul ăsta la Rapid, dar când Rapidul a promovat în prima ligă nu cumva a beneficiat de bani publici, că primarul sectorului 1 se bătea cu pumnii în piept acum câțiva ani.

Dan Șucu – Când am venit, nu am găsit urme de bani publici în contabilitatea clubului! Posibilitatea Stelei e să treacă de la 1 milion la 6 milioane , dar vă spun că acest lucru e exclus. Primul an e un an foarte greu.

„Din punctul meu de vedere, simt că cineva încearcă iar să-și facă o jucărie privată. Dacă îți faci o jucărie, fă-o pe banii tăi, nu pe banii altor oameni. Nu poți să te comporți așa, nu ai voie. Niciun club susținut din banii comunitari nu este un club eficient!”, a mai spus Dan Șucu.

„Îi durea pe patroni direct în bască atunci când lăsau baltă Urziceniul și Galațiul!”

„Când aud de jucării stau și mă gândesc la felul în care și-au făcut unii patroni privați de cluburi de fotbal și care când au început să câștige bani, au lăsat baltă echipele. Mă refer la Urziceni, la Oțelul și mai sunt.

Se vorbea despre banii comunitari, dar când dispar echipele astea nu ne mai gândim la comunități. Mă durea pe mine direct în bască dacă plecam cu banii și lăsam baltă comunitatea. Noi stăm și dezbatem lucruri care nu s-au întâmplat, să vedem dacă va trece legea.

Să vedem ce planuri au cei de la Armată cu echipa și abia apoi putem discuta. Nu e specificat că e dedicată legea pentru Steaua, Steaua poate să beneficieze momentan”, a .

Dan Șucu – Asta ar fi o problemă și mai adâncă. De ce n-ar veni Ministerul de Interne să investească la CS Dinamo, de ce Ministerul Sportului să nu vrea să investească la Sportul Studențesc. De ce să las oportunitatea unui birocrat să devină patron pe bani publici. Din punctul meu de vedere, fotbalul nu are nevoie de ajutor! Sunt prea dur? Nu-mi dau seama, Marius, să știi că nu am nimic cu tine.

Marius Lăcătuș – Nu, e părerea dumneavoastră! Eu ascult orice părere!

Dan Șucu – Mi-am permis să-ți spun Marius pentru că suntem cam de aceeași vârstă, așa o să vă spun și eu domnul Lăcătuș.

Marius Lăcătuș – Nu v-am vorbit al per tu, pentru că este prima dată când vă întâlnesc!