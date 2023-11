Dan Șucu, primele declarații după nebunia Rapid – U Cluj 2-3. „Pentru toate există un început... Am avut un presentiment!”

Într-o declarație exclusivă pentru FANATIK SUPERLIGA, patronul celor de la Rapid transmite că a presimțit cumva la 2-0 că cei de la Universitatea Cluj au șansa să revină, mai ales când clujenii au înscris golul de 2-1 înainte de pauză. Cu toate acestea, Dan Șucu e convins că Rapidul va învăța din aceste greșeli.

Dan Șucu, primele declarații după nebunia Rapid – U Cluj 2-3

Așadar, o surpriză la care nu se aștepta nimeni. ”De când am intrat în fotbal, de când am intrat în fenomen, de când am venit aici la Rapid, nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Să conducem cu 2-0 în Giulești și să pierdem cu 3-2. N-a fost o senzație plăcută, trebuie să recunosc asta. Probabil, în fotbal ca și în viață, pentru toate există un început.

Dacă mă așteptam să întoarcă U Cluj rezultatul? Pot să spun doar atât: Doamne ferește, nu! Nu credeam că o să pierdem cu 3-2 mai ales în fața suporterilor noștri minunați care au făcut o atmosferă fantastică. Asta e, mergem mai departe. Nu știu cum, am avut un presentiment la 2-0, m-am rugat să nu luăm gol până se termină prima repriză. Știți că nu intru în chestiuni tehnico-tactice, dar parcă am avut așa, parcă un simț care mă avertiza că nu e bine să luăm gol”, a declarat Dan Șucu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

De asemenea, patronul celor de la Rapid București se gândește că rezultatul ar fi fost altul dacă echipa sa ar fi reușit să intre la cabine cu 2-0. Cu toate că se ferește să vorbească despre un ”șoc”, Dan Șucu admite că e o senzație ciudată înfrângerea cu U Cluj, senzație pe care nu vrea să o mai trăiască niciodată.

Golul Universității de 2-1 a contat decisiv, crede Dan Șucu

Așadar, o situație peste care rapidiștii trebuie să treacă rapid. ”M-am uitat chiar febril la ultimele minute, m-am rugat să intrăm cu două goluri avantaj la pauză. Cred că acel gol pe care U Cluj l-a înscris ne-a încurcat rău de tot, pentru că au intrat la pauză cu un moral mai bun. Acel gol a fost foarte rău pentru noi. Cred că dacă nu l-am fi primit altul era rezultatul acestei partide.

Mergem mai departe, asta este situația, am învățat-o și pe asta, v-am spus, eu o senzație așa amestecată, nici nu știu cum să vă spun. Parcă nici îți vine să crezi, să pierzi după ce ai condus cu 2-0. Nu știu dacă e neapărat șoc. E o senzație ciudată pe care sper să nu o mai trăiesc mult timp de acum încolo în Giulești”, a completat patronul Șucu.

