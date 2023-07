Dana Roba, imagini emoționante cu fiice sale, în prima zi acasă: „Te iubește mami”

Dana Roba a ieșit din spital și după ce a fost nevoie de intervenția poliției pentru a-și lua fetițele de la socri, se bucură de timpul petrecut alături de micuțe. A publicat o serie de videoclipuri emoționante alături de Celine și Chantal.

Dana Roba, în ipostaze emoționante alături de fetițele sale

Chiar dacă în urmă cu aproape o lună medicii nu credeau ca Dana Roba va supraviețui după ce a fost lovită cu ciocanul de soțul său, make-up artistul a luptat pentru viața ei, iar de curând a fost externată.

Dana Roba a mai avut de trecut încă un hop. Odată ajunsă acasă, socri săi, care aveau grijă de fetițe, nu au vrut să i le mai dea. și a putut să le strângă din nou în brațe pe Chantal și Celine.

Astfel, în prima zi petrecută alături de copiii săi, Dana Roba a publicat o serie de videoclipuri emoționante pe Instagram. Ea s-a filmat în timp ce stătea în pat alături de micuțe, iar acestea sunt foarte blânde cu mama lor.

În timp ce purtau discuții în limba engleză, cele mici o îmbrățișau, o pupau și îi spuneau că o iubesc foarte mult sau că este „bebele lor”. Dana Roba se vede, însă, neputincioasă, pentru că încă nu poate avea grijă de copiii ei așa cum ar vrea.

Pentru că are ambele mâini în ghips, nu reușește nici să le prindă părul, dar se bucură de ajutorul unei bone. „Chantal, mami nu poate să-ți prindă părul din cauza mânuțelor. Dar o să vină bona mai târziu și o rugăm pe ea să-ți prindă părul, așa-i? Bona e foarte drăguță. Cum e să ai o bonă? Ia spune-le la fete!”, a spus Dana Roba.

„Foarte drăguț și fain”, au răspuns micuțele. Iar Dana Roba a continuat discuția cu ele, iar în ochii săi se putea vedea cât de mult le iubește și că se bucură că le poate fi alături, chiar dacă încă nu este vindecată. „Foarte fain, așa-i? Te iubește mami foarte mult!”.

Vedeta mai are nevoie de operații

De altfel, chiar dacă în prezent se află acasă, coșmarul Danei Roba nu s-a încheiat. După ce a fost mutilată de propriul soț, . „Acum mă refac ușor, și mai am nevoie de încă 3 operații chirurgicale. 2 pentru reconstrucția fetei și una la mâna dreapta pentru că am toate degetele rupte și am ambele mâini în ghips.

Regret amarnic și sunt foarte necăjită că nu pot lucra. Voi lupta pentru copiii mei și consider că Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie în viața și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine pe care le iubesc enorm de mult”, a scris Dana Roba în mediul online.