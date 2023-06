Dana Roba, mesaj sfâşietor pe rețelele de socializare. Ce operații trebuie să-și facă

Dana Roba a postat pe conturile sale de socializare un mesaj sfâșietor referitor la tragedia prin care a trecut și a fost la un pas de moarte. Make-up artista a fost externată din spital, la decizia medicilor, după ce au observat că se simte mai bine.

Ce mesaj a postat Dana Roba pe rețelele de socializare

Dana Roba a publicat pe Instagram o fotografie cu ea dinainte să fie și să o trimită pe patul de spital. Aici a stat în comă. Lângă imaginea în care este cu una dintre fiice, cea care este și fosta soție a interpretului Nicolae Guță a dezvăluit că mai trebuie să treacă prin trei operații chirurgicale.

ADVERTISEMENT

Concret, Dana Roba mai trebuie să fie supusă la două intervenții pentru reconstrucția feței și una la mâna dreaptă, din cauză că are toate degetele rupe, iar ambele mâini îi sunt acum în ghips. Dana Roba regretă că nu-și mai poate practica meseria, dar este convinsă că se va repune pe picioare.

”Ultima fotografie în care am arătat impecabil. Înainte cu o zi de măcelul pe care l-a organizat fostul soț fără că să îmi zică nimic în seară respectivă. Mereu când nu ne înțelegeam îmi spunea: mai bine te văd moartă decât să divorțezi de mine.

ADVERTISEMENT

Eram înainte cu 2 zile de divorțul pe cale amiabilă pe care l-am plătit eu, 800€. Acum mă refac ușor, și mai am nevoie de încă 3 operații chirurgicale. 2 pentru reconstrucția fetei și una la mâna dreapta pt că am toate degetele rupte și am ambele mâini în ghips.

Regret amarnic și sunt foarte necăjită că nu pot lucra. Voi lupta pentru copiii mei și consider că Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie în viața și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine pe care le iubesc enorm de mult.❤️❤️”, a scris Dana Roba

ADVERTISEMENT

Dana Roba, operată 9 ore pe creier

Dana Roba a ajuns la spital la începutul acestei luni, după ce a fost bătută cu bestialitate de către soț. Bărbatul i-a aplicat mai multe lovituri, cu ciocanul, în cap, iar anchetatorii au ajuns la concluzia că a premeditat totul fiindcă fetițele sale le-a trimis la bunici.

După ce a lăsat-o într-o baltă de sânge, tot el a alertat 112 și este cercetat acum pentru tentativă de omor. Ulterior, Dana Roba a fost supusă unei operații extrem de dificile, de 9 ore, pe creier, medicii fiind foarte sceptici în privința șanselor de supraviețuire.

ADVERTISEMENT

Soțul Danei Roba ar fi decurs la fapta monstruoasă după ce femeia i-a spus că vrea să divorțeze și că a făcut toate demersurile necesare. Bărbatul nu a acceptat ideea despărțirii, așa că și-ar fi pus în plan să o omoare, așa cum chiar Dana Roba a spus în postarea menționată.