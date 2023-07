Dana Roba, susținută de Georgiana Lobonț după ce a fost externată din spital: “Să o ajutăm”

Dana Roba a fost externată din spital și mai multe persoane publice o susțin, printre care și Georgiana Lobonț. Make-up artistul a revenit acasă, acolo unde petrece timp alături de fiicele sale.

Georgiana Lobonț o susține pe Dana Roba după ce a fost externată din spital. Mesajul interpretei

După ce a revenit acasă, chiar în locuința în care , Dana Roba le-a cerut ajutorul celor care vor să contribuie financiar, deoarece o așteaptă alte intervenții chirurgicale în viitorul apropiat. Costurile sunt destul de mari, așa că vedeta și-a deschis un cont pentru cei care vor să o ajute.

Make-up artistul le-a mulțumit tuturor pentru susținerea de care a avut parte în tot acest timp. Multe persoane s-au mobilizat pentru a o ajuta, printre care și alte vedete.

Pe rețelele sociale, Georgiana Lobonț a distribuit un mesaj pentru ca oamenii să o ajute pe Dana Roba în număr cât mai mare. Interpreta de muzică populară a distribuit povestea make-up artistului.

“Să o ajutăm pe Dana să se facă bine și să își poată crește cele două fetițe”, a scris Georgiana Lobonț pe , în dreptul postării Danei Roba, unde sunt și informații despre contul bancar.

De câte operații mai are nevoie Dana Roba

În urmă cu câteva zile, de când a ajuns acasă, Dana Roba a postat un mesaj pe pagina sa. Fosta iubită a lui Nicolae Guță le-a spus internauților că pentru a se recupera.

Din păcate, Dana Roba nu poate reveni în salonul de make-up prea curând și îi pare rău de această situație. Totodată, vedeta este recunoscătoare pentru tot ajutorul primit și va lupta pentru cele două fetițe ale sale.

“Acum mă refac ușor și mai am nevoie de încă 3 operații chirurgicale. 2 pentru reconstrucția feței și una la mâna dreaptă, pentru că am toate degetele rupte și am ambele mâini în ghips. Regret amarnic și sunt foarte necăjită că nu pot lucra.

Voi lupta pentru copiii mei și consider că Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie în viață și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine pe care le iubesc enorm de mult. Vă iubesc și mă gândesc la voi”, a spus Dana Roba pe Instagram.