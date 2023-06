Dana Roba, primele imagini după ce a fost atacată cu ciocanul de soț: ”Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum. Nu mă recunosc”

Vedeta a apărut pe sticlă și oamenii au putut vedea primele după ce a fost atacată cu toporul de soț. Medicii au fost convinși că o să moară și nu îi mai dădeau nicio șansă, însă din fericire, a reușit să se recupereze.

Dana Roba, primele poze după ce a fost lovită în cap cu toporul, de partener. Ce a mărturisit make-up artistul

Dana Roba a vorbit pentru prima dată despre trauma cu care se confruntă. Pe Internet au fost făcute publice și primele poze după ce a fost lovită în cap cu toporul, de partenerul de viață cu care are două fete. Vezi primele imagini.

Cunscutul make-up artist din Timișoara se declară o femeie norocoasă și binecuvântată pentru că a reușit să se recupereze după ce i-a fost spart craniul în mai multe locuri. În plus, mâinile sale au fost distruse.

În aceeași notă, vedeta susține că soțul său a premeditat totul și că toporul respectiv nu era înainte în casa sa. La mai bine de 3 săptămâni de când a ajuns în stare gravă la spital, fosta iubită a lui Nicolae Guță a putut să privească pozele din 5 iunie 2023.

„Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată.

Nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață. Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor. Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață.

Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat. Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum”, a mărturisit Dana Roba într-un interviu de la .

Dana Roba, amintiri din noaptea tragediei

Dana Roba are mai multe amintiri din noaptea tragediei și spune că partenerul de viață, Daniel, nu avea niciun motiv pentru care să o atace. Vedeta a subliniat că nu i-a fost infidelă niciodată în cei 7 ani de relație.

Mai mult decât atât, make-up artistul l-a rugat în seara în care a fost să o lase în pace. Din păcate, bărbatul s-a enervat extrem de rău, garantându-i că o va omor, călcând-o cu picioarele pe față.

„Nu știu de ce a făcut asta. Când o să mă fac bine vreau să dau ochii cu el să îl întreb pentru că am fost foarte bună cu el. Nu a muncit nicio zi în viața mea, dar eu am muncit pentru toată lumea și am întreținut 2 copii.

Fetele mele sunt foarte bine, la școli private și doar eu am fost…”, a mai spus Dana Roba, mai arată sursa menționată mai devreme. Până acum vedeta nu s-a întâlnit cu bărbatul de care vrea să divorțeze.