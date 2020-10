Dana Săvuică, dezlănțuită, într-un pictorial cu ținute provocatoare

Dana Săvuică își surprinde fanii pe Instagram cu o fotografie care dezvăluie mai mult decât ar fi trebuit. Vedeta a postat o imagine în care este așezată pe puntea unei bărci, îmbrăcată într-o ținută albă, doar că pozitia în care stă a trădat-o pe fosta realizatoare de emisiuni TV, lăsând la vedere lenjeria intimă a acesteia.

Dana anunță că este invitată la Gala Performanței și Excelenței 2020, în descrierea imaginii respective, unde este nominalizată la categoria cel mai popular travel influencer.

Printre felicitările pe care le-a primit de la fanii săi s-au numărat și comentarii ale unora care au remarcat incidentul vestimentar din imaginea cu pricina și au taxat-o pe blondă: „albi, prea clasic…vrem si alte culori”, a menționat unul dintre admiratorii ei.

Dana Săvuică, mentalitatea și viziunea de la 50 de ani

Fosta moderatoare TV este și femeia care a pozat pentru prima copertă a revistei „Playboy” de la noi din țară și a împlinit 50 de ani la începutul lui 2020. Ea descrie acest an ca fiind unul „furtunos” și spune că „viața e dulce-amară, mă surprinde la fiecare pas, dar dacă am învățat un lucru în acești 50 de ani de existentă, este acela că trebuie să trăiesc așa cum simt, nu cum spun altii.”, se arată pe contul ei de Instagram.

Fostul model a divorțat de Razvan Stanciu în urmă cu aproximativ 4 ani, după o relație de 25 de ani, și acesta s-a dovedit a fi un episod sensibil în viața ei. „Eu, după divorţ, n-am rămas înrăită. Am ieşit din acea căsnicie cu pofta de-a experimenta viaţa în continuare, cu pofta de-a iubi din nou. Dar mi-a trebuit o perioadă în care să mă curăţ de tot ce a fost rău în trecut şi să intru într-un nou capitol al vieţii mele.

Şi acum, când trec pragul celor 50 de ani, consider că e un nou capitol, pe care l-am numit Rebirth/Renaştere. Prin asta vreau să transmit mesaje motivaţionale tuturor femeilor care au împlinit 50 de ani şi care nu se mai uită în oglindă, care se uită în gura lumii care spune că nu mai sunt sexy sau că nu mai au dreptul să fie sexy, că nu mai dreptul să fie atrăgătoare, iubite, privite, doar pentru că au 50 de ani.”, a povetit ea, într-un interviu pentru okmagazine.ro

Dana a început o nouă relație la aproximativ un an și jumătate distanță de divorț, după cum povestește ea pentru sursa de mai sus, și spune că noul partener este un om înțelegător care nu are legătură cu lumea showbiz-ului. „Suntem foarte buni prieteni şi ne distrăm foarte mult împreună, râd cu el din toată inima! Pot să vorbesc orice cu el şi nu am teama că, dacă îi spun nişte lucruri, ar putea mai târziu să mi le arunce în faţă, ca să mă facă să mă simt prost sau ca să le folosească împotriva mea.

Apoi, nu e genul de partener care să mă preseze cu telefoane şi mesaje atunci când ştie că sunt ocupată. Chiar dacă n-a avut niciodată tangenţe cu lumea showbizului, înţelege tot „bagajul“ unei persoane publice (emisiuni, interviuri, şedinţe foto, evenimente, întâlniri de business) şi-l respectă.” a continuat ea. Cu toate acestea, menționează că nu o să mai ajungă în fața altarului.

În anul 2018, vedeta a lansat cartea „Din călătoriile unei femei cu suflet de copil”, inspirată din viața ei, despre călătoriile și experiențele acesteia. În momentul de față, Săvuică e travel influncer și o prezență constantă în mediul virtual, unde ține legătura cu fanii ei, dar și promovează anumite produse.

