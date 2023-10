Dani Coman, ofertat de FCSB! De ce a refuzat marea rivală

Echipa condusă de Gigi Becali ocupă primul loc în clasament cu 29 de puncte. Liderul SuperLigii se află la 7 lungimi distanță de Rapid, echipa de pe locul 3. Chiar și în aceste condiții, Dani Coman nu ar accepta o ofertă venită din partea lui Becali.

Dani Coman nu va lucra niciodată la FCSB

“Ai spus de Steaua, știm asta cu FCSB-ul, cu aceste discuții, ți se pare echipa cea mai puternică în momentul de față. Este principala candidată la câștigarea campionatului?”, a întrebat Robert Niță.

“În momentul de față, da, mi se pare că au cel mai bun lot. Dacă îi luăm și individual, dar și ca grup. Mi se par cei mai buni în acest an. Sunt problemele pe care le au și ei acolo”, a spus Dani Coman.

FCSB, favorită la titlu

Dani Coman este în prezent președintele celor de la FC Hermannstadt. Sibienii stau bine în clasament. Formația antrenată de Măldărășanu ocupă locul 6 în Liga I și este neînvinsă de 5 partide. FCSB-ul a fost în discuții cu Dani Coman în trecut, însă fostul rapidist nu se vede în organigrama roș-albastră.

Rapid este clubul de suflet al lui Dani Coman. Giuleștenii au în acest moment un președinte bine văzut de către fani. Rapid este pe podium și este într-o creștere de formă.

Dar dacă vor avea liniște, eu cred că anul acesta chiar se vor lupta cu șanse mari pentru câștigarea campionatului”, a declarat Dani Coman, moment în care a fost întrebat de Niță: “Ai putea să lucrezi cu Gigi Becali?”.

“Dacă vroiam să lucrez cu Gigi Becali și consideram că pot, eram de mult timp acolo. Am avut oferte tot timpul de la FCSB. Nu e nicio poartă deschisă niciodată. Eu am crescut la Argeș, am jucat la Rapid.

Nu am cum să ajung niciodată. Din punctul meu de vedere, nu se va pune problema niciodată. Cu tot respectul pe care il port domnului Becali și oamenilor de acolo, nu se va pune problema niciodată”, a concluzionat Dani Coman

