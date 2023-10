Gigi Becali, declaraţii tari după transferul lui Rotariu la FCSB: “Îl urmăresc de mult timp! Nu ratăm titlul”. Exclusiv

Gigi Becali a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după , anunțat în premieră de site-ul nostru. Fost fotbalist la Dinamo, Rotariu a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire din partea clubului pentru încă doi ani.

Gigi Becali, declaraţii tari după transferul lui Rotariu la FCSB: “Îl urmăresc de mult timp! Nu ratăm titlul”

Dorin Rotariu este cel mai nou nume care se alătură liderului. Gigi Becali l-a adus în echipă pe jucătorul de 28 de ani pentru a aduce un aport ofensiv atât pe postul de extremă dreapta, cât și ca vârf împins. Latifundiarul din Pipera a dat declarații tari pentru FANATIK, după transferul fostului fotbalist din Ștefan cel Mare.

Becali este convins că . „Pe Rotariu îl urmăresc de foarte mult timp, mi-a plăcut întotdeauna de el, este jucătorul de care aveam mare nevoie pentru că îmi acoperă cel puțin două posturi, cel de atacant extremă dreapta și vârf împins.

O să vedeți că vom face performanță și vom merge împreună cu Rotariu spre titlu, anul ăsta nu avem cum să-l mai ratăm. Am făcut o echipă foarte bună și mă bucur că am rezolvat transferul, mai ales că e un fotbalist polivalent, care joacă aproape orice”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Dorin Rotariu, obiectiv împlinit pentru Gigi Becali! Ofertă uriaşă făcută pentru atacant când evolua la Dinamo

În declarația oferită pentru FANATIK, Gigi Becali a susținut că l-a urmărit de foarte mult timp pentru Dorin Rotariu pentru a-l aduce la FCSB. În cele din urmă, obiectivul a fost îndeplinit. Rotariu a semnat cu gruparea „roș-albastră” din postura de jucător liber de contract. Ultima oară, Rotariu a fost legitimat la Ludogorets.

Gigi Becali a vrut să-l aducă pe Rotariu la FCSB încă din 2016. În exclusivitate pentru site-ul nostru, patronul declara că a făcut o ofertă de 350.000 de euro celor de la ACS Poli Timișoara pentru cele 50% pe care clubul de pe Bega le deținea din drepturile federative ale lui Dorin Rotariu.

La acea vreme, Dorin Rotariu era jucătorul lui Dinamo. În Ștefan cel Mare, atacantul a înregistrat 142 de partide, 30 de goluri și 21 de pase decisive. „Tot ceea ce pot spune e că noi am făcut o ofertă de 350.000 de euro pentru cele 50% pe care ACS Poli le deţine din drepturile lui Dorin Rotariu.

„Poate jucătorul ia în calcul să vină la Steaua”

Cu fotbalistul nu am vorbit, el e sub contract. Noi am făcut oferta, probabil ACS Poli are nevoie de aceşti bani, fiind în insolvenţă. Dinamo are drept de preempţiune, dar nu cred că vor plăti ei banii ăştia. Noi vom avea 50% din drepturile jucătorului şi apoi vedem ce se va întâmpla.

Eu nu am vorbit cu băiatul. Nu ştiu dacă e supărat că joacă sau nu. E sub contract cu Dinamo, dar poate că jucătorul a aflat că am făcut oferta de 350.000 de euro la Timişoara şi ia în calcul să vină la Steaua”, declara Gigi Becali pentru FANATIK în 2016.

În tricoul naționalei României, Dorin Rotariu a adunat 10 apariții, reușind să marcheze un gol. Gigi Becali a susținut în mai multe rânduri că nu este mulțumit de partea dreaptă a atacului, unde au evoluat atât Băluță, cât și Miculescu.

FCSB a vrut să-l transfere pe Dorin Rotariu și în vara anului trecut, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Roș-albaștrii au vrut să acopere postul lăsat liber după plecarea lui Vali Gheorghe în Turcia.

Dorin Rotariu revine în România după o pauză de șase ani .

500.000 de euro este cota de piață a lui Dorin Rotariu, conform Transfermarkt.