Marius Măldărășanu nu a reușit să câștige în Giulești cu Rapid București, iar înfrângerea celor de la FC Hermannstadt i-a ridicat semne de întrebare lui Gigi Becali. Dani Coman a revenit după acuzele patronului de la FCSB și anunță că iese din fotbal dacă există dovezi în privința „omeniei”.

Dani Coman, reacție uluitoare după acuzele lui Gigi Becali. „Îl somez public. Ies din fotbal!”

cu UTA Arad după ultimul succes obținut în Giulești. Rapidiștii Dani Coman și Mariu Măldărășanu nu au reușit să câștige împotriva fostei formații, iar asta i-a trezit suspiciuni patronului de la FCSB.

ADVERTISEMENT

Dani Coman a reacționat la FANATIK SUPERLIGA după ce a acuzat jocurile de culise de la Rapid – FC Hermannstadt. Președintele sibienilor îi cere omului de afaceri să vină cu dovezi și anunță că se retrage din fotbal dacă ceea ce spune este adevărat.

„Dacă domnul Becali are vreo informație să ne anunțe și pe noi, jucăm fiecare meci pe teren. Așa s-a spus și când am luat bătaie cu 3-0 de la FCSB. Îl rog public dacă are vreo informație să o spună public, de la cine are informația, să spună tot ce știe.

ADVERTISEMENT

Dacă într-adevăr a fost ceva eu vă spun că mă las de fotbal. Eu ies din fotbal dacă într-adevăr a fost adevărat, dacă are vreo informație concretă să o spună. Nu este frumos să le aruncăm prin presă sau pe la TV, așa cum a făcut-o. Îl rog public să spună tot ce are de spus și nu numai de meciul cu Rapid, ci și de orice meci.

Mă cunoaște și cred că știe că indiferent de adversar îmi doresc să câștig, nu știu de ce a făcut gestul pe care l-a făcut. Încă o dată îl rog public să spună ce are de spus, dacă are vreo informație concretă. Sunt dezamăgit și de rezultat și de joc, mă așteptam la un joc mai bun”, a spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, doar pe .

ADVERTISEMENT

Dani Coman a rămas dezamăgit după Rapid – FC Hermannstadt: „Vom avea o ședință”

„Mă așteptam ca jucătorii să demonstreze că își doresc să joace în play-off, iar la cum am jucat în ultimele meciuri nu arătăm ca o echipă care își dorește să ajungă acolo. Ne așteaptă patru finale, meciuri foare grele, dar dacă vom câștiga trei meciuri din calculele pe care le-am făcut cred că putem intra în play-off.

Avem două meciuri acasă cu Craiova domnului Mititelu și cu Oțelul, avem un meci la Dinamo și un meci la CFR Cluj. Am demonstrat de-a lungul campionatului că putem câștiga în fața oricărei echipe din campionat, dacă noi ne facem jocul nostru și jucăm ceea ce trebuie.

ADVERTISEMENT

Mâine vom avea o ședință cu patronii, întreg lotul, antrenorii și toată lumea. Este un moment important pentru fiecare jucător în parte, pentru club. Dacă vor înțelege că trebuie să ne autodepășim avem șanse mari să intrăm în play-off, dacă nu vom fi o echipă care se va lupta pentru evitarea retrogradării.

După calculele făcute când se înjumătățesc punctele diferența este mică dintre locul șapte și ultimul loc. Diferența este mică de puncte dintre FCSB, Rapid și chiar CFR Cluj. Am spus acum două etape că se vor mai pierde puncte și de către FCSB și Rapid, așa cred că va fi. La momentul intrării în play-off se poate întâmpla orice”, a declarat președintele de la FC Hermannstadt.

„Cum ar putea un conducător să se ducă în fața echipei și să le spună că trebuie să pierdem”

„Mă duc acasă, mă las de fotbal cu totul că în Giulești sau la FCSB au fost jocuri de culise. Sunt dezamăgit de declarațiile pe care le aud frecvent, vreau să cresc altfel în fotbal. Nu mai sunt vremurile alea de acum 15, 20 de ani când luai primă și la meci pierdut.

Cred că au apus de mult acele vremuri, nu înțeleg după declarațiile domnului Becali cum ar putea să fie. Cum ar putea un conducător sau un patron de club să se ducă în fața echipei și să le spună astăzi trebuie să pierdem. Peste șase luni, sau un an de zile unii își termină contractul.

Cine s-ar compromite să facă un asemenea gest. Vreau să cresc altfel în fotbal și am demonstrat-o în ultimii ani că meciurile pe care le joacă echipa la care activez le joacă pe teren. Îl cunoașteți foarte bine și pe Măldă, este un antrenor tânăr de viitor. Nu ar putea niciodată să meargă în fața jucătorilor și să le spună altceva decât că trebuie să câștige”, a adăugat Coman.

Dani Coman, REACTIE ULUITOARE dupa ACUZELE lui Gigi Becali: “IES DIN FOTBAL DACA E ADEVARAT”