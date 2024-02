Rapid se apropie încet, dar sigur de FCSB în clasamentul din SuperLiga după ce . Gigi Becali se teme de „omenie” în următorul meci de pe teren propriu al contracandidatei după ce în etapa recent încheiată au învins FC Hermannstadt cu 2-0.

Gigi Becali se teme de „omenie” și la următorul meci al Rapidului pe teren propriu: “Eu nu cred, dar aşa mi-au spus!”

, iar elevii lui Elias Charalambous s-au încurcat pe terenul „șepcilor roșii”. Distanța dintre „roș-albaștrii” și Rapid este acum de doar șapte puncte, iar lupta la titlul dintre cele două formații se anunță a fi interesantă.

Gigi Becali se teme de „omenie” înaintea următorului meci de pe teren propriu al Rapidului cu UTA Arad. Patronul liderului din SuperLiga a mărturisit că nu crede în jocurile de culise, însă reacția unor persoane din anturajul său l-a amuzat.

„Habar nu am, nici nu știu. Mi-au spus și mie omenie, am leșinat de râs că prima dată am auzit cuvântul ăsta. Când am auzit omenie am zis bă voi sunteți nebuni, nu mai există așa ceva. Îi cunosc pe patronii ăia de acolo, vor să intre și ei și zice: «Patronii, dar ceilalți doi».

Nu se poate, păi oamenii au bani în meseria lor și demnitate. Du-te domne, omenie. Eu am spus că o să piardă cu Craiova și cu noi șase puncte și la UTA nu se știe, păi la UTA e omenie zice. Cu UTA zice «cică o să vezi omenia», du-te mă că nu mai există așa ceva.

Nu mai vreau, eu spun ce îmi spun alții mie, dar pe cuvânt că nu cred așa ceva. Mie cuvântul ăsta mi-a plăcut, omenie. Nu mai există aranjamente, v-am spus și vouă că poate vă place omenia. Lăsă domne că o să vezi și la UTA omenie”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Gigi Becali, anunț uriaș în direct: „O așteptam de 10 ani”

„Așteptam o veste 10 ani și am primit-o acum un sfert de oră. Sunt atât de bucuros de vestea asta, nu ți-o spun ție că mă așteapta TV la Palat. Trebuie să o spun acolo, nu e corect să ți-o spun doar ție.

Așa că nu îmi arde să vorbesc nici de Baba, nici de FCSB, de nimic! Am primit o veste pe care o aștept de 10 ani! N-are legătură cu fotbalul. Are legătură cu mine. E o veste care vă interesează și pe voi.

Nu e vorba despre bani (n.r. – dacă a făcut vreo nouă afacere). Aici e vorba despre deminitate! E vorba de lucruri nedrepte care mi s-au întâmplat în viață”, a declarta Gigi Becali.

