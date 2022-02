Lui Dani Oțil îi merge de minune. Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a lansat în urmă cu ceva vreme în afaceri și deține un restaurant cunoscut.

Acum, vedeta a reușit să obțină aprobările necesare pentru a-și deschide o nouă afacere.

Este vorba despre o cafenea într-o zonă exclusivistă din București. Parcul Herăstrău.

Dani Oțil este gata să-și deschidă noua cafenea. A reușit să obțină unul dintre cele mai bune locuri din București

Dani Oțil și partenerul său de afaceri sunt gata să deschidă o cafenea în Parcul Herăstrău, în zona Restaurantului Pescăruș. Lucrările au început anul trecut, dar au fost unele probleme cu avizele și aprobările. În plus, activiștii de mediu au protestat împotriva proiectului.

Acum, se pare că lucrurile s-au așezat. Cel mai probabil, Dani Oțil și partenerul său de afaceri au obținut cele necesare pentru a deschide noua cafenea, pentru că, de curând, prezentatorul a fost surprins în momentul în care a mers să vadă cum merg lucrările. Și nu singur, ci însoțit de soția sa.

Acesta a inspectat cu atenție localul, a stat de vorbă cu muncitorii și apoi a plecat. Probabil că marea deschidere va avea loc cât de curând, ținând cont că prezentatorul a început deja să-și facă reclamă pe pagina sa de Instagram. Din fotografiile postate se vede că totul este pregătit.

Ce afacere mai are Dani Oțil

Dani Oțil este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune. De mai bine de 10 ani prezintă matinalul Neatza cu Răzvan și Dani. În anul 2017 , s-a lansat și în afaceri. Prezentatorul și partenerul său de afaceri, Damian Marin, au deschis un , The Grill. Meniul este unul foarte diversificat, iar prețurile sunt pe măsură.

În urmă cu ceva timp, prezentatorul a fost invitat la podcastul realizat de Mihai Bobonete, iar actorul a povestit o întâmplare care a avut loc

“Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: Eu cred că Neatza cu Răzvan și Dani rămâne doar cu Răzvan. Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă.

M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota.

Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete în glumă.