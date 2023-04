Dani Oțil, întâmplare amuzantă cu o vecină timidă. Cum l-a abordat aceasta: ”Poate e măritată acum”

Dani Oțil a dezvăluit miercuri, în cadrul emisiunii sale, ”Neatza cu Răzvan și Dani”, o întâmplare amuzantă dintre el și o vecină timidă. Prezentatorul a făcut pe toată lumea să râdă atunci când a povestit modul cum l-a abordat femeia, dar și care a fost atitudinea lui față de aceasta.

Momentul relatat de Dani Oțil a avut loc acum mulți ani, iar el și l-a adus aminte, după ce i s-a înmânat un bilețel în direct. Moderatorul a rememorat clipa când el stătea cu chirie, într-o garsonieră, iar o vecină pe care o întâlnea zilnic, la aceeași oră, în lift, i-a lăsat un bilet, scrie

Femeia nu i-a dat lui, direct, biletul, ci l-a pus în căsuța poștală a acestuia. Abia după jumătate de an, Dani Oțil l-a găsit, căci nu obișnuia să verifice locul decât foarte rar, știind că primește facturi de la bancă. Ce a făcut mai departe?

Dani Oțil, un tânăr rebel pe atunci, nu a luat legătura cu femeia care i-a împărtășit sentimentele, ci i-a introdus numărul în telefon și a trecut-o ”vecina timidă”. Anii au trecut și chiar dacă s-au mai întâlnit prin lift, tot nu au comunicat.

“Voiam să vă întreb când ați primit ultima oară un bilețel scris de mână, dacă vă aduceți aminte. Unii au fani, alții obsedați în bloc. O să încep eu că poate nu aveți curaj. Stăteam la garsoniera, acum 10 ani și mi-a scris să vecina de la alt etaj, cu care mă vedeam în fiecare zi la fix aceeași oră în lift, dar niciodată nu am comunicat, pentru că era timidă.

Mi-a scris un bilețel frumos și a terminat cu un soare care zâmbea. Băi, ce ciudată și îmi cer scuze acum, poate vecina mea de atunci e măritată, are copii, poate are nepoți. Vecina timida am trecut-o în telefon.

N-am sunat-o niciodată, pentru că eu am primit, eu nu mă uitam în poștă pentru că îmi scria doar banca și mă durea fix în poștă de bancă. Și am găsit biletul la 6 luni după. Mi-era rușine să zic, că era datat pe vremuri”, a detaliat Dani Oțil, în cadrul emisiunii sale de pe Antena 1.

Dani Oțil, căsătorit și tatăl unui băiat, în prezent

o tânără de profesie model și pe care a cunoscut-o pe platourile de filmare. Alături de aceasta are un copil, mai exact, un băiețel tot de aproape doi ani, pe nume Luca Tiago.

Luca Tiago l-a făcut tată pentru prima oară pe Dani Oțil. La un moment dat, Gabriela Prisăcariu a făcut o declarație surprinzătoare, potrivit căruia Așadar, nu este exclus ca peste un anumit timp să-l vedem tată pentru a doua oară, pe moderatorul de la Antena 1.