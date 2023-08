Daniel Onoriu iubește din nou: “Femeia pe care am căutat-o toată viața mea”

Daniel Onoriu iubește din nou, după divorțul de Isabela. Cei doi s-au separat anul trecut și au avut un mare scandal. Sportivul și-a dorit împăcarea cu fosta soție, însă acum se pare că a mers mai departe.

Daniel Onoriu iubește din nou. Ce a spus despre noua parteneră

Timp de opt luni, fostul pilot de curse , dar a fost eliberat acum o lună. Bărbatul a ajuns pe mâna poliției după ce a încălcat ordinul de restricție cerut de fosta sa parteneră de viață.

După doi ani în care a avut parte de mai multe încercări, se pare că Daniel Onoriu și-a găsit liniștea. După separarea de Isabela, de anul trecut, fostul pilot de raliuri are o nouă iubită. Cei doi s-au fotografiat împreună, iar imaginea a fost postată pe rețelele sociale.

Daniel Onoriu a anunțat că este cu adevărat fericit acum. Fostul sportiv a numit-o pe noua sa parteneră “soția mea”. Acest lucru dă de înțeles că sportivul are gânduri serioase cu femeia din viața lui.

“Mădălina e soția mea și femeia pe care am căutat-o toată viața mea, iar acum după multe încercări avute în ultimii 2 ani sunt mai mult decât fericit”, a scris Daniel Onoriu pe Instagram, în dreptul fotografiei cu actuala iubită.

Ce a făcut Daniel Onoriu imediat după ce a ieșit din arestul la domiciliu

La scurt timp după ce , Daniel Onoriu a ieșit din casă pentru a face o plimbare prin Capitală. A mers pe jos prin București și a ajuns la biserică, acolo unde a mulțumit Divinității pentru că a scăpat de necazuri.

Fostul pilot de raliuri a simțit nevoia să iasă din casă, mai ales ca a fost în comă timp de 55 de zile, de la finalul lui 2021 până în ianuarie 2022. Din acest motiv, ar fi trebuit să facă mișcare.

După ce i s-a permis să iasă din casă, Daniel Onoriu s-a întâlnit cu familia și cu prietenii. În timpul pe care l-a petrecut închis în casă, acesta a încercat să facă mișcare.

“Ieri am fost la biserică, m-am rugat la Dumnezeu, după am fost de la Piața Presei Libere până în Băneasa, pe jos, acasă, eu am avut mușchii atrofiați, am stat două luni în comă, am fost 99% mort.

N-am înțeles de ce în acest timp judecătorii nu m-au lăsat să ies acasă pe propria mea terasă. Eu am fost un om extrem de bolnav, Dumnezeu mi-a dat ambiție.

Chiar dacă am stat închis în apartament, eu chiar și așa mi-am văzut de corpul meu, am făcut mii de ture prin casă, am tras de fiare până când n-am mai putut.

Am început să vorbesc cu prietenii, cu familia, am ieșit la vreo 10 terase și restaurante și m-am întâlnit cu foarte mulți prieteni”, a spus Daniel Onoriu pentru .