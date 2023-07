Isabela, disperată că Daniel Onoriu e în libertate: „Pățeam ca Dana Roba”

este disperată după ce încă soțul ei, , a fost eliberat din arest! După ce opt luni a fost arestat la domiciliu, Daniel Onoriu este, în sfârșit, liber. Judecătorii au pronunțat sentința în ceea ce-l privește pe pilotul de raliuri. Astfel, măsura arestului la domiciliu a fost înlocuită cu cea a controlului judiciar. Vestea a fost cum nu se poate mai proastă pentru încă soția lui, Isabela Onoriu. Femeia a spus că se teme pentru viața ei și va lua măsuri.

Isabela se teme pentru viața ei după ce Daniel Onoriu a fost eliberat din arest

din arestul la domiciuliu. Instanța a înlocuit măsura arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar în cazul lui Daniel, astfel pilotul de raliuri este liber. Pentru Isabela Onoriu, vestea eliberării pilotului de raliuri nu a fost deloc cea dorită. Vedeta a făcut dezvăluiri exclusive pentru FANATIK.

„Am aflat în weekend că Daniel a fost eliberat. Dacă judecătorii asta au decis, ce să mai spun? Nu pot eu să mă pronunț. Eu nu am încredere în el și în acțiunile lui deloc.

Dacă el când avea ordinul de restricție a intrat peste mine și prietena mea în casă. Avea ordinul emis de câteva zile. Apoi a venit în fața blocului, mi-a trimis mesaje de amenințare. Ce pot să spun? El a încălcat ordinul dat de un judecător!” , a spus Isabela Onoriu pentru FANATIK.

Isabela nu este impresionată de lacrimile lui Daniel Onoriu: “Și un criminal își regretă faptele!”

Prezent în sala de judecată, Daniel Onoriu susține că s-a apărat singur, chiar dacă a fost reprezentat de avocați. Pilotul de raliuri a plâns de față cu onorata instanța și a spus că regretă enorm faptele comise. Bărbatul a mai susținut că tot ceea ce a făcut a fost din iubire și că niciodată nu ar fi vrut să-i facă rău soției sale. Dacă instanța i-a acordat clemență bărbatului, nu același lucru se poate spune despre Isabela Onoriu.

„Și un criminal după ce comite o faptă, o regretă. El a stat opt luni în arest la domiciliu, de pe 10 noiembrie până pe 8 iunie. Asta înseamnă că au fost probe solide, înregistrări și dovezi clare duse în instanță. Nicio instanță din lume nu ar ține pe cineva în arest pe nedrept. Dacă l-ar fi ținut în arest opt luni pentru câteva înjurături și că mi-ar fi spus că mă iubește, s-ar fi încălcat drepturile omului. A fost mult mai grav decât atât.

El a spus că am depus trunchiat înregistrări în dosar. Doamne ferește de așa ceva! Instanța dă astfel de verdicte doar pe probe clare. Mi-a spus o prietenă că dacă aș fi rămas acolo în casă, puteam să fiu în locul Danei Roba. Eu nu sunt judecător, așa că nu pot spune eu dacă este bine sau nu. Dacă instanța a decis că este în control judiciar 60 de zile, ei știu mai bine”, a mai dezvăluit Isabela Onoriu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Isabela Onoriu este pregătită să arate toate probele depuse în instanță

Încă soția pilotului de raliuri susține că va face publice toate dovezile pe care le are împotriva bărbatului. Isabela este deranjată că încă soțul ei este liber, după ce chiar el s-a autodenunțat dintr-o greșeală.

„Probabil când se va încheia toată nebunia va trebui să ies și eu cu toate dovezile care au stat la baza arestului. El a ieșit peste tot, pe Instagram, Facebook, la tv și a spus că l-am băgat la pușcărie. M-a făcut cu ou și cu oțet. Nu eu l-am băgat în închisoare!

El a venit în fața blocului meu când avea ordin de restricție, cu mama lui, cu avocata și doi verișori care îl implorau să plece acasă. El a făcut live în fața blocului, deci s-a autodenunțat. Eu am dovezile acestea, am filmarea respectivă”, a mai spus pentru FANATIK Isabela Onoriu.

„M-a amenințat că mă răpește, că îmi aruncă cu acid pe față!”

După ce s-a despărțit de Daniel Onoriu, Cei doi sunt împreună de când pilotul de raliuri a fost arestat. Șatena susține că nu exclude o căsătorie cu noul bărbat din viața ei. Cu toate acestea, Isabela nu se simte în siguranță nici măcar lângă el, asta pentru că încă primește amenințări de la pilotul de raliuri.

“Eu sunt într-o relație din luna noiembrie. Sper ca Daniel să nu mă caute. Mă simt în siguranță lângă iubitul meu, dar ies mereu însoțită. Am primit amenințări că trimite pe cineva să mă răpească, îmi aruncă pe față cu acid. M-a amenințat că îmi dă foc la ușă! Mă gândesc la ce este mai rău!Eu dacă nu ajungeam în instanță, nu scăpam de el! Eu am dovezi pentru absolut tot ce am spus. Toate au fost prezentate în instanță.

Mulți poate nu se gândesc și spun că l-am văzut bolnav și l-am părăsit. Dacă era așa, plecam de când era în spital, nu mai stăteam să mă chinui. Mie îmi era teamă de el. M-a amenințat că mă distruge dacă mă combin cu altcineva. Eu am filmarea și el știe că îl filmam și nu l-a interesat. Eu am plecat pentru că mi-a fost teamă pentru viața mea”, mai susține speriată Isabela.

Șatena spune și-ar dori ca și Daniel să își găsească liniștea alături de o domnișoară. Vedeta abia așteaptă să divorțeze, însă nu dorește să-l denigreze pe bărbat, așa cum ar fi făcut-o el „Eu îmi doresc să își vadă de viața lui, de sănătatea lui. Îmi doresc să își facă o relație, să aibă grijă de tot ce ține de viața lui. Vreau să mă lase în pace pentru că eu nu mai am treabă cu el de un an.

Eu mi-am dus amarul și denigrarea pe care a făcut-o el în tăcere. Eu nu l-am atacat, nu l-am jignit, nu am ieșit să spun vorbe urâte despre el” , a mai spus Isabela pentru FANATIK.

„Dacă mai stăteam cu Daniel Onoriu, ajungeam ca Dana Roba!”

Isabela Onoriu susține că i-a fost mereu fidelă pilotului de raliuri, inclusiv după ce acesta a avut incidentul nefericit. Bărbatul a stat timp de 55 de zile în comă după o operație nereușită de micșorare a stomacului. În tot acest timp, dar și în perioada următoare de recuperare, Isabela Onoriu i-a fost alături pilotului. Femeia spune că în schimb a primit doar jigniri și amenințări. Mai mult, Isabela susține că publicul a judecat-o greșit susținând că l-a abandonat pe Daniel Onoriu.

„Am fost nedreptățită în toată această perioadă. Am stat în cele mai cumplite momente din viață cu el. L-am spălat la fund trei luni, am dormit în mașină în fața spitalului trei luni. Am fost apoi cu el la recuperare. Nu mă plâng pentru că mi-am făcut datoria de soție. Dar după ce el s-a făcut cât de cât ok a făcut numai prostii.

A început să cheltuie banii aiurea, a băgat mașina amanet ca să bage banii în mașina de curse. Apoi m-a lovit, m-a jignit. Mi-a aruncat hainele pe geam, m-a înjurat, m-a jignit, nu aveam cum să stau cu el. Eu munceam pe șantier, iar el făcea numai tâmpenii. Și eu să nu plec să rămâ acolo?! Păi ce așteptam, să-mi dea una în cap să mă lase inconștientă?!

Nu am mai suportat nici eu să stau stresată, să mă chinui cu el. Mă rugam, încercam să vorbesc cu el, speram să își revină. Apoi, după ce și-a mai revenit să văd că el vrea să meargă cu viteză cu motocicleta. Asta mi-a și declanșat dorința de a divorța și faptul că a fost violent. Mi-a dat câteva palme, nici nu mi-a venit să cred.

Mă trezeam cu atacuri de panică, eu ajungeam noaptea să visez că țipa la mine. Era foarte violent verbal. Eu cred că am plecat la momentul potrivit. Dacă aș mai fi stat două, trei săptămâni, o lună, ajungeam ca Dana Roba, nu am nicio îndoială!”, a mai spus Isabela Onoriu,exclusiv pentru FANATIK.

Daniel Onoriu, replică pentru Isabela, după eliberare: „Probele depuse de ea sunt false!”

Daniel Onoriu susține că a fost băgat la închisoare pe nedrept. Bărbatul s-a simțit abandonat de soția lui, care a ales să-și refacă viața. Și nu e deloc amabil cu cea care i-a fost alături.

„Am fost băgat la pușcărie după ce am stat în comă, apoi am fost închis. Sunt singurul infractor care a stat la pușcărie 34 de zile și apoi opt luni arestat la domiciliu care nu a făcut nicio infracțiune. Probele pe care le-a depus Isabela în instanță sunt false. Eu nu am amenințat-o niciodată în viața mea pe Isabela.

Ce femeie își mai bagă bărbatul la pușcărie după ce el leșină pe ea și varsă doi litri de sânge?! A avut grijă de mine câteva luni, apoi a plecat de acasă și s-a mutat la 200 de metri de amantul ei. Ei au început o relație din perioada în care eu eram în comă”, susține pilotul de raliuri.

Nepotul lui Gabi Luncă a petrecut 55 de zile în comă, apoi opt luni în arest la domiciliu. După o lungă bătălie, bărbatul este fericit că a reușit să fie eliberat. Primul lucru pe care l-a făcut după ce a văzut lumina zilei, a fost să viziteze o biserică.

„Credeam că nu mai scap niciodată în viața mea. Făceam contestație la fiecare două săptămâni după cele 30 de zile. Îmi era atât de greu pentru că știam că nu este corect. De fiecare dată era același răspuns: contestație nefondată.

Uite că am avut noroc și am dat de o doamnă judecător care m-a ascultat cu mare atenție. Se uita în ochii mei și m-am emoționat și am început să plâng. I-am explicat cât de mult o iubeam pe Isabela. Am început să mă duc la biserică și, în afara faptului că mai înjur, eu sunt un bărbat cuminte, cu frică de Dumnezeu” , a mai susținut Daniel Onoriu pentru FANATIK.

Isabela și Daniel Onoriu, cu un pas mai aproape de divorț

Pilotul de raliuri și soția sa au primul termen al procesului de divorț pe 5 septembrie. Amândoi au aceeași dorință: să divorțeze cât mai repede. Și să nu mai dea ochi în ochi vreodată.

„Sper din toată inima mea să divorțăm. Aș vrea să ne ia separat în sala de judecată pentru că nu vreau să o văd. Îmi este scârbă de ea! Nu o să o mai caut pe Isabela în viața mea! Cât eram sănătos nu s-a pus niciodată problema să ne despărțim, iar când m-am îmbolnăvit m-a abandonat. Îmi pare rău că am renunțat la Simona Chitac pe care o iubeam și care mă iubea pentru Isabela. Am abandonat-o pe Simona care este frumoasă și deșteaptă pentru fata asta!”, a spus Daniel Onoriu.

„Nu vom divorța pe 5 septembrie că nu o să ni se acorde din prima divorțul, dar sper ca următorul termen să reușim. Eu am depus actele pe 16 septembrie 2022. Sper să se termine pentru că pentru mine a fost o perioadă foarte traumatizantă”, susține Isabela Onoriu pentru FANATIK.