Daniel Onoriu, mesaj dur la adresa Isabelei, la mai bine de un an de la separare: “Hai să divorțăm cât mai repede”

Daniel Onoriu a avut un mesaj dur la adresa Isabelei, fosta sa parteneră, după ce s-au separat anul trecut. Acesta i-a transmis că vrea să divorțeze cât mai repede și i-a făcut mai multe reproșuri.

Fostul pilot de raliuri nu s-a mai putut abține și i-a transmis un mesaj dur fostei partenere de viață. Timp de șase ani de zile, cei doi au avut o căsnicie fericită, dar .

Deși a fost devastat atunci când Isabela l-a părăsit și își dorea împăcarea cu aceasta, Daniel Onoriu are o perspectivă cu totul diferită asupra lucrurilor. În acest moment, vrea să divorțeze de femeia care i-a fost alături atâția ani.

Daniel Onoriu a spus că întotdeauna i-a fost fidel Isabelei și că a iubit-o foarte mult. Chiar dacă a avut probleme mari de sănătate și a stat în comă aproape două luni, fostul pilot de raliuri este bine acum și vrea să aibă parte de un nou început în viața lui.

În plus, fostul sportiv a mai precizat că a reușit să recupereze bunurile pe care le-a pierdut după separarea de fosta parteneră. Acesta susține că a încercat să o contacteze pe Isabela, însă femeia l-a evitat.

“L-ai pus pe monstrul ăla să îmi fure casa, mi-a furat-o, o pierdusem. Știi bine că am primit-o înapoi din partea judecătorilor, s-a dovedit că nu am semnat eu actele de vânzare, eu eram în comă. Te gândești și tu că eu sunt un om iubit prea mult de Dumnezeu.

Am stat în 2006 în comă, am intrat cu motocicleta într-o mașină cu 185 km/h, anul trecut la fel, am stat în comă și nu am murit. Ține minte că ți-am spus că te iubesc după atâtea. Ți-am dat sute de mesaje pe care le-ai evitat”, a spus Daniel Onoriu pe pagina sa de .

Ce i-a reproșat Daniel Onoriu Isabelei

În continuare, Daniel Onoriu i-a reproșat Isabelei că nu a muncit niciodată și că nu are veniturile ei, ci trăiește din banii partenerilor. Fostul sportiv i-a spus că i-a furat banii și că vrea să divorțeze cât mai repede de ea pentru ca fiecare să-și vadă de propria viață.

“Tu nu știi să faci nimic, nu ai un ban, nu ai muncit în viața ta, ai trăit doar din banii bărbaților. Hai să ne optim, hai să mergem să divorțăm. Mi-ai furat banii, oprește-te, hai să divorțăm cât mai repede. Oprește-te, Isabela.

M-ai băgat la pușcărie nouă luni de zile. Am mașini, am bani, am casele pe care le-ai blocat tu. Hai să divorțăm, te rog din suflet. Vreau să scap de tine, să ne vedem fiecare de viața lui”, a mai spus fostul pilot de raliuri.

În această vară, și că are de gând să se căsătorească cu ea. Din păcate, se pare că cei doi și-au spus adio în urmă cu câteva săptămâni.

Trebuie precizat ca Isabela și Daniel Onoriu se judecă în mai multe procese, pe lângă cel de divorț. Printre altele, Isabela îl acuză pe viitorul fost soț de denigrare și vrea să obțină daune serioase de la campionul de raliuri.