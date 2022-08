Daniel Onoriu, primele declarații după scandalul de la Câmpulung: „Sunt extrem de stresat. Sunt un om bolnav”

Daniel Onoriu a participat recent la un eveniment de tuning, organizat la Câmpulung Muscel, iar faptul că a primit doar o diplomă, l-a supărat foarte tare, având o reacție controversată. Pilotul a rupt diploma chiar în fața primăriei și i-a jignit pe organizatori. Acesta a revenit la sentimente mai bune și a mărturisit că regretă gestul făcut.

Daniel Onoriu, primele declarații după scandalul de la Câmpulung Muscel: „Sunt extrem de stresat”

, și a publicat un live pe Facebook în care i-a jignit pe organizatorii evenimentului, Daniel Onoriu a revenit la sentimente mai bune, cerându-și scuze pentru gestul său.

Pilotul a susținut că ieșirea nervoasă a fost cauzată de stres și oboseală. și, cu toate acestea, muncește mai bine de 20 de ore pe zi, după spusele sale.

„Sunt extrem de stresat. Muncesc toată ziua, mă trezesc de la 4 dimineața, mă ia somnul la 1 și muncesc 20 și ceva de ore pe zi. Am considerat că nu merit doar o diplomă, așa cum le-au acordat tuturor. Aș fi meritat și eu un simplu mulțumesc. L-am jignit, mi-am cerut scuze public.

Chiar îmi pare rău. Ceea ce am făcut, nu se face. Și datorită stresului…Acum, sunt bolnav. Am greșit. M-au judecat oamenii. Eu dau vina doar pe mine, că am greșit, și mi-am cerut scuze”, a declarat Daniel Onoriu pentru Antena Stars.

Daniel Onoriu: „Vreau să-mi revin la forma maximă”

Daniel Onoriu a mărturisit că face ședințe de recuperare și că încearcă să-și revină la forma fizică inițială. Pilotul a stat internat mai multe luni la terapie intensivă, după ce au apărut complicații în urma unei operați de micșorare de stomac.

Cât timp a fost în spital, soția lui, Isabela, i-a fost alături, iar Daniel Onoriu a declarat că, la un moment dat, chiar a cerut-o în căsătorie pentru a doua oară.

„Vreau să-mi revin la forma maximă pe care am avut-o în trecut. Merg la sală. Ușor-ușor, pas cu pas, îmi revin. Dumnezeu mi-a dat viață și m-a binecuvântat.

Isabela, crede-mă, că nici măcar nu mai stătea în casă, pentru că mă vedea pe mine acolo. Se muta la mama, iar ziua stătea în mașină sau, când avea acceptul medicilor, intra la mine”

Avea mască și i-am zis, ‘Doamne, ce om bun și ce frumoasă ești!’, și am cerut-o în căsătorie. Și mi-a zis, ‘Păi, sunt nevasta ta’, iar eu am început să plâng”, a povestit Daniel Onoriu.