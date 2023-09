Daniel Oprița, atac la George Ogăraru: ”E postul meu în joc! Am văzut că nici la juniori nu stăm prea bine”

a devenit antrenor la CSA Steaua în iulie 2019. În sezonul precedent, el a terminat campionatul pe locul 2 în B, dar nu a promovat pentru că echipa nu avea acest drept.

Daniel Oprița, atac la George Ogăraru

, din 21 posibile, iar conducerea și fanii nu sunt mulțumiți. Oprița se scuză, spunând că i s-a promis că echipa va avea drept de promovare.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, el spune că George Ogăraru nu și-a făcut treaba și spune că el nu și-ar fi asumat riscurile pe care le-a luat el.

Deranjat de faptul că i s-au cerut minute pentru juniori, Daniel Oprița spune că ar fi plecat de la echipă în startul sezonului, dacă i s-ar fi cerut asta.

ADVERTISEMENT

”În vară, am vrut să plec. Am fost la club și mi s-a zis să stau, că se rezolvă cu promovarea. Eu dacă pierd niște meciuri, plec. Domnul Ogăraru nu pleacă, am văzut declarațiile lui legate de academie.

E postul meu în joc, trebuie să bag jucătorii pe care i-am adus. De aia i-am adus, ca să joace. Au venit de la echipe cu pretenții. Sunt și din academie băieți, i-am luat la echipa mare și au jucat.

ADVERTISEMENT

Dar am văzut că nici la juniori nu stăm prea bine, ne-a bătut Rapid cu 4-1 și a fost mult peste noi. Iau de la academie dacă îi văd că ar putea să facă față în momentul ăsta.

Dacă ar fi în locul meu, și-ar asuma riscul ăsta cineva? Îi am pe Matei, pe Raicu. Dacă mi s-ar fi zis de la început că trebuie să joc cu juniori, n-aș fi stat.

Eu nu vreau să fac lucrul ăsta, eu vreau să promovez. Dacă se spunea că trebuie să formez juniori, nu stăteam. E posibil să plec în iarnă, da, dar vreau să plec și să las echipa într-o zonă bună

ADVERTISEMENT

Vreau să plec, dar să las echipa într-o situație bună. Știu că sunt unii care sar când e puțin sânge. Sar la gât. Ar trebui să țină cont că sunt 4 ani în care am făcut treabă.

Și o să fac și anul ăsta. Acum îi văd pe ăia care sar. E posibil să n-o scot la capăt, dar eu am încredere. Mă uit și calculez tot. Dinamo, anul trecut, avea 6 puncte după etapele astea.

Noi avem 8. Încerc să prind play-off-ul și o să vedem mai departe. Ar trebui să tacă cei care vorbesc acum pentru că am făcut ceva aici în 4 ani, până la urmă”, a declarat Daniel Oprița pentru .