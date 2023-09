Oprița, răspuns tăios pentru Chipciu: „Are gura cam mare! Avem echipament ca al lui Real Madrid!”

Antrenorul Clubului Sportiv al Armatei Steaua a spus despre mijlocașul Universității Cluj că are gura mare și că vorbește prea mult, spunând că echipa sa are un echipament precum cel al lui Real Madrid.

Daniel Oprița, replică dură pentru Alex Chipciu

dură pentru Alex Chipciu, după declarațiile făcute de mijlocașul Universității Cluj la finalul meciului cu CSA Steaua, în care a luat o poziție fermă privind care este „adevărata Steaua”.

ADVERTISEMENT

„Nu am auzit ce a spus Chipciu, se discută și pe la noi de lucrul ăsta foarte mult. Nu vreau să discut despre ce a spus Chipciu. Ar trebui să discute de alte lucruri Chipciu.

Adică eu am văzut că vorbește foarte mult Chipciu. Are ieșiri care nu sunt cele mai bune. Așa-l sfătuiesc eu pe el. Are alt statut, trebuie să vorbească despre ce se întâmplă pe teren, nu în afara lui. Așa îl sfătuiesc eu. E problema lui.

ADVERTISEMENT

Eu știu și echipamentul lor, e de linie. Al nostru e făcut doar pentru Steaua, ca să-l informez pe Chipciu. Nu e înjurat doar la noi, e înjurat pe mai multe stadioane, și eu am fost.

Uneori, nu e inspirat în ce vorbește. Dacă are gura mare și vrea să intre în conflict, e problema lui. A durat să ne fie făcut echipamentul. Cum are Real Madrid, așa-l avem și noi, ca să-l anunț”, a spus Daniel Oprița, conform .

ADVERTISEMENT

Alex Chipciu, reacție acidă la adresa CSA Steaua

în victoria din Cupă a Universității Cluj cu CSA Steaua, iar mijlocașul „șepcilor roșii” a avut o reacție acidă la adresa „militarilor”: „Dacă asta e Steaua, am luat-o razna, să îmi bag piciorul! Dacă eram copil, nu mai țineam cu Steaua. Dacă asta e Steaua, Doamne!.. Cum Steaua? Cu echipamentul ăla ‘fake’ (n.r. – fals, în limba engleză)? Bătaie de joc în țara asta!

Am jucat la ultimul meci al FCSB-ului înainte să plece de aici, în 2015 (n.r. 4-1 cu Viitorul), sunt 7-8 ani de atunci. E un stadion fabulos, dar nu are nicio legătură cu Steaua de când eram eu mic.

E ceva fantomă aici. Peluza Sud nu îmi e indiferentă, am trăit niște momente cu cei de acolo, chiar dacă m-au făcut sclavul domnului Gigi Becali”.

ADVERTISEMENT

„Nu mă interesează, ei sunt sclavii Armatei! Eu am câștigat ceva măcar la viața mea. Bine, și noi suntem, într-un fel, sclavi ai statului, ca români. Păcat de stemă, că e frumoasă rău de tot!

Au fost fotbaliști mari de tot aici, Pițurcă, Lăcătuș. Să continui tradiția asta cu jucătorii ăștia, cu echipamentul ăsta ‘fake’… Asta e părerea mea, nu mă mai interesează trecutul, nu mai contează nimic”, a mai spus Alex Chipciu.