Reacția halucinantă a CSA după atacul lui Chipciu. „Ni s-a interzis să vorbim!”

Fost jucător la FCSB, . El spune că nivelul echipei este mult prea mic pentru ca acesta să se poată identifica ca fiind Steaua.

Reacții după declarațiile lui Chipciu

HORIA IVANOVICI și producătorii FANATIK SUPERLIGA au încercat să ia legătura cu Andrei Cian, președintele secției de fotbal de la CSA Steaua, însă s-au lovit de un refuz.

Acesta a spus că, deși și-ar fi dorit să vorbească, nu a putut vorbi deoarece nu are acceptul comandantului Bichir, care le-a interzis tuturor celor din club să vorbească. HORIA IVANOVICI a relatat evenimentele, după ce

”L-am tot sunat pe domnul Cian, președintele secției CSA, fost handbalist. Producătorii mei l-au tot sunat. Domnul Bichir nu vorbește cu nimeni, scrie doar pe Whatsapp.

Am zis să îl sunăm pe domnul Cian, șeful secției de fotbal. Domnul Cian este un domn extrem de civilizat, mereu când a putut a vorbit. A zis că îi pare rău, ar fi vrut să vorbească, dar are nevoie de acceptul comandantului, «ne-a interzis la toți să vorbim», nimeni, cu majuscule, nu mai are voie să vorbească.

Păi bine mă, Chipciu vă face praf imaginea, râde de voi, iar de la noi nimeni nu are voie să vorbească? Cum să faci sport fără comunicare?

Tu, CSA Steaua, să nu faci un comunicat în care să dai de pământ cu Chipciu? Trebuie să te aperi, nu poți să îl lași pe Chipciu să te calce în picioare. Găsești argumente. Chipciu nu mai dădea declarații o lună dacă era Mihai Stoica la CSA Steaua”, a spus HORIA IVANOVICI.

Alex Chipciu, dur cu CSA Steaua

Fost jucător la FCSB, Alex Chipciu spune că cei de la CSA Steaua nu reprezintă echipa istorică a Stelei, cea care a făcut performanțe. El spune că, dacă ar fi fost copil, nu ar fi putut să țină cu această echipă.

„Dacă asta e Steaua, am luat-o razna, să îmi bag piciorul! Dacă eram copil, nu mai țineam cu Steaua. Dacă asta e Steaua, Doamne!.. Cum Steaua? Cu echipamentul ăla «fake»? Bătaie de joc în țara asta!”, a spus Alexandru Chipciu, într-un moment în care nu știa că este înregistrat.

