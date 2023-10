Daniel Oprița, bucuros după CSA Steaua – Ceahlăul 3-1: „O victorie meritată, am avut de suferit!”

Antrenorul „roș-albaștrilor” și-a lăudat jucătorii pentru efortul depus și a vorbit și despre meciul din cupă împotriva Rapidului, despre care spune că este foarte important pentru club.

Daniel Oprița, bucuros după CSA Steaua – Ceahlăul

Daniel Oprița a fost bucuros după , felicitându-și jucătorii: „Suntem bucuroși după o nouă victorie muncită, am avut de suferit.

Am întâlnit o echipă care nu păcălește fotbalul, echipă care îmi place, cu jucători combinativi și care este periculoasă. Și noi jucăm la fel, primim goluri, dar marcăm multe.

Puteam să mai înscriem, dar suntem bucuroși, am luat trei puncte și în acest campionat nu se obțin ușor punctele. Așa am simțit să-l las pe Maftei două etape, i-am dat timp să se mai odihnească și am simțit că azi poate să ne ajute. E un fundaș foarte ofensiv și se pliază pe sistemul ăsta, că face banda foarte bine.

„Sper să ne revenim!”

„Campionatul e foarte echilibrat, suntem tot acolo. Nu știu dacă e slab campionatul sau echilibrat, dar suntem tot acolo, nici nu am pierdut multe meciuri.

Sper să ne revenim, mai avem patru meciuri în campionat, ca niște finale și le-am spus că nu mai sunt multe meciuri ca să ne putem reveni”, a .

„Avem un meci greu cu Rapid, după care plecăm spre Dumbrăvița, dar e mai frumos să joci decât să te antrenezi. E foarte bine, mai ales că domnul Pițurcă vrea să facă lucrul ăsta.

Oricine vine, trebuie să ne ajute în primul rând să rezolvăm problema promovării. La ce am pe cap cu ce am în teren, nu îmi stă gândul acolo încă.

Atmosfera va fi frumoasă cu Rapid, dar eu mă gândesc ce va fi în teren. Trebuie să depunem un efort mare împotriva Rapidului, pentru că e o echipă valoroasă”, a mai spus Daniel Oprița.