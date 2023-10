Daniel Oprița, la un pas să plece de la CSA Steaua: ”M-am înțeles cu altă echipă”

La finalul meciului CSA Steaua – FC Argeș 3-1, Daniel Oprița a continuat războiul cu conducerea echipei și a vorbit despre perioada din vară, când a vrut să plece de la echipă.

Daniel Oprița, după victoria cu FC Argeș: „În vară am vrut să plec”

Daniel Oprița spune că el și jucătorii săi au intrat în criza în care se află echipa și este datoria lor să iasă din acest moment greu. Bucureștenii aveau nouă puncte în opt meciuri înaintea acestui sezon.

După , Daniel Oprița a spus că în vară a vrut să plece de la divizioanra secundă, fiind supărat că echipa nu are drept de promovare, având chiar o înțelegere cu alt club.

”A fost stresul pentru că l-am creat eu. Nu cred că ar trebui să fie această presiune aici. Indiferent de rezultat, același discurs l-aș fi avut. Probabil avem și mai mulți jucători vechi, le e și lor mai greu, sunt uzați…

Am intrat în criza asta, dar tot noi trebuie să scoatem echipa de aici. Dar ați văzut că noi încercă să facem spectacol. Nu avem drept de promovare, dar încercăm să jucăm fotbal.

Toată lumea mă întreabă ce fac după fiecare meci, eu și cu Burcă (n.r. râde). Ce să vorbim de Burcă, chiar dacă retrogradează Dinamo nu ar trebui să fie criticat.

Eu în vară am vrut să plec, nu am vrut să stau. Chiar am vrut să plec, îmi ajunge, am stat doi ani fără promovare. Aș fi vrut să fiu și eu cu Burcă, Dorinel (n.r. Munteanu), Leo Grozavu în Liga 1, mi-am câștigat dreptul și nu din vina mea nu am ajuns acolo.

(n.r. De ce nu ați plecat?) Pentru că nu m-au lăsat. Mi s-a spus că trebuie să stau și să îmi respect contractul pentru că se va rezolva cu promovarea. Am vrut să plec, nu am vrut să stau doar așa. M-am înțeles cu o echipă din Liga 2”, a spus Daniel Oprița.

Eugen Beza, resemnat

Antrenorul lui FC Argeș, Eugen Beza, a fost resemnat după înfrângerea cu CSA Steaua, spunând că au pierdut pe merit, deși crede că echipa sa a făcut greșeli copilărești. În același timp,

”Știam că întâlnim o echipă bună, dar începutul a fost foarte prost meciul. Am făcut două greșeli copilărești, de fapt, chiar niște copii le-au făcut. Restul nu au reușit să repare greșelile și pierdem fără vreun dubiu. A fost o victorie meritată a gazdelor.

Nu vreau să dau vina pe arbitraj, dar la scorul de 2-0, acest domn arbitru și-a intrat într-un rol. La Tunari ne-a făcut la fel, la 1-0 a ieșit în evidență.

Astăzi a fost fault în atac la Turda, mingea ajunge la Panait, nu se dă fault în atac, apoi se dă galben la Panait. Explicația a fost că din întoarcere l-a atins în piept, a rupt ritmul jocului”, a declarat Eugen Beza.