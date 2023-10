FC Argeș, atac virulent la adresa arbitrajelor înaintea meciului cu CSA Steaua

Piteștenii sunt din Liga 2 Casa Pariurilor și au ajuns până pe locul 9 în clasament, cu 11 puncte, la două puncte în spatele celor de la CS Mioveni, aflați pe ultima poziție care asigură un loc în play-off.

Arbitrajele, puse la zid de oficialii FC Argeș înaintea partidei cu CSA Steaua

În ciuda faptului că echipa merge bine, și urmează un joc dificil pe terenul celor de la CSA Steaua, în etapa 9-a, joi, 5 octombrie, de la ora 17:00, managerul sportiv al celor de la FC Argeș, Răzvan Tunaru, a vorbit despre faptul că ”violeții” au fost dezavantajați în mai multe rânduri de arbitraje.

”Meciul cu Șelimbăr m-a convins să ies, am zis că a fost cum a fost cu Pandurii. A fost o eroare, cu Mioveni am zis că au fost oameni fără experiență. Dar și la Tunari s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a dat gol dintr-un fault neacordat. A înscris și ne-a condus. Balgiu l-a aruncat în aer pe jucătorul nostru, în cap.

Arbitrajele de până acum au fost clar în defavoarea noastră. Vreau să trag un semnal de alarmă, am făcut memoriu scris și vizual, să se uite pe filmările pe care le avem. Am fost viciați în cel puțin trei meciuri. 11 metri cu Pandurii și Mioveni! Arbitrul i-a spus lui Rusu la partida cu Mioveni: ‘ce, vrei 11 metri, în minutul 90?’. Nu cred că asta contează, se dă când e.

La meciul cu Șelimbăr au fost trei 11 metri nedate. Două sunt clare, iar arbitrul întotdeauna a zis ‘continuă, continuă’. Unde eram acum cu aceste penalty-uri? Am fost viciați de cel puțin șase puncte. Nu aș vrea să cred că suntem vânați și nu știu ce, pentru că suntem un club de tradiție”, a declarat Tunaru, într-o conferință de presă.

Piteștenii, 6 puncte în minus din cauza greșelilor de arbitraj

”Promovarea Argeșului e bună pentru toată lumea, chiar și pentru cei din primul eșalon. Dar, în acest ritm nu se poate. Sper ca de acum să nu mai fie așa greșeli. Am crezut că este accident la început, dar se cam țin, se țin de noi. Dacă analizăm alte arbitraje, din alte meciuri, nu mai dau exemple, încep să cred că anumite echipe sunt favorizate.

Nu mă ascund că ratările au făcut să fie unde suntem, dar sunt 11 metri pe care nu le-am primit. Trebuie să îi fac pe jucători să înțeleagă că trebuie să uităm ce s-a întâmplat, pentru că au valoare, au meciuri multe în primul eșalon. Dar, nu pot să tac! Voi vorbi dacă vor fi arbitraje în defavoarea noastră.

Am pierdut șase puncte, aveam alt moral. Nu vreau să cred că se fluieră într-un singur sens, să fie tirul pe noi! De aceea vreau să atragem atenția CCA-ului. Fraților, 11 metri se dă în orice minut! Nu vine să îmi spună un arbitru abia intrat în Liga 2 că nu se dă penalty în minutul 90. S-a câștigat meci în ultima secundă”, a mai spus el.

E FC Argeș victima arbitrajelor?

Oficialul de la FC Argeș a anunțat că a depus un memoriu la CCA pentru a fi analizate toate fazele litigioase și speră ca arbitrajele să se îmbunătățească începând de la jocul cu CSA Steaua.

”Rog CCA-ul să analizeze fazele, noi am făcut memoriu, să se uite și să vadă fazele. Unde nu am avut dreptate, nu e problemă, dar avem dreptate! Poate ne înșelăm la un penalty din trei cu Șelimbăr, dar nu cred! Am avut un penalty cu Mioveni, un penalty cu Viitorul Pandurii, nu se poate așa ceva!

Suntem FC Argeș, chiar dacă am retrogradat. În acest ritm, dacă se vor comporta la fel față de noi, mă fac să cred că s-ar putea să avem un tir asupra noastră. Sper ca de la meciul cu Steaua tirul să fie oprit”, a încheiat Răzvan Tunaru.