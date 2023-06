Daniel Oprița nu primește primă, deși s-a clasat cu CSA Steaua pe loc promovabil: „Nu suntem în Liga 1, asta este. Am știut unde venim”

Daniel Oprița și-a îndeplinit obiectivul la CSA Steaua în sezonul recent încheiat. „Militarii” au încheiat pe locul 2 în play-off-ul ligii secunde, poziție care duce direct în SuperLiga, însă , deoarece clubul este unul de drept public.

Daniel Oprița nu primește primă, deși s-a clasat cu CSA Steaua pe loc promovabil

Pentru al doilea an la rând, CSA Steaua a terminat pe loc direct promovabil, însă din cauza formei de organizare, echipa din Ghencea a rămas „blocată” în liga secundă. Din punct de vedere sportiv, echipa pregătită de .

Totuși, antrenorul „militarilor” a precizat că nu va încasa prima de obiectiv, deoarece echipa se află tot în liga secundă. Jucătorii care au prima pentru obiectiv în contract o vor primi ulterior a fost anunțul tehnicianului roș-albaștrilor.

„Din câte știu, nimeni nu a primit vreo primă pentru obiectiv. Se vor da mai târziu, pentru că au în contract. Eu nu voi lua vreo primă, chiar dacă am promovat de pe locul doi… Nu suntem în Liga 1, asta este.

Nu o va lua nimeni din staff. Din punct de vedere sportiv, am reușit, dar asta este. Am știut unde venim și ne-am asumat lucrul acesta. Suntem în al doilea an… Asta este. Fiecare jucător își va primi însă tot ce are trecut în contract”, a declarat Daniel Oprița, potrivit .

Daniel Oprița va continua la CSA Steaua

CSA Steaua a încheiat cu o victorie sezonul 2022/2023 în play-off-ul Liga 2 Casa Pariurilor. „Militarii” au învins-o în Ghencea, scor 4-2 pe Gloria Buzău cea care avea să piardă barajul pentru promovare/menținere în SuperLiga cu UTA Arad.

La scurt timp după victorie, CSA Steaua a anunțat pe pagina oficială de Facebook că Daniel Oprița va continua pe bancă. „De asemenea, dorim să vă comunicăm că Daniel Oprița va fi antrenorul echipei noastre și în sezonul viitor, iar componența lotului de jucători va fi strict în responsabilitatea lui și a staff-ului tehnic”, a scris Steaua pe rețelele de socializare.

Ulterior, „militarii” s-au despărțit de 16 jucători care au ajuns la final de contract. Daniel Oprița, care mai are contract cu CSA Steaua încă un sezon, a rămas doar cu cinci fotbaliști sub comandă. „Asta e. Nu ştiu ce vom face în această săptămână, ce se va decide. Deocamdată, asta e. Sunt sub contract, mai avem cinci jucători.

Eu mai contract încă un an, am avut oferte. Vedem ce ca fi în săptămâna asta, dacă se va găsi o soluţie pentru promovare, ca să vedem ce jucători vom aduce. Nu am mai multe detalii la ora asta”, a declarat Daniel Oprița pentru .