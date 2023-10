Daniel Șendre despre sportul care merge înainte deși a mai izbucnit un război: “Am eșuat ca specie”

Sâmbătă dimineață, la ora 06:20, organizația paramilitară palestiniană Hamas , lansând peste 5.000 de rachete cu moarte. Concomitent, membrii grupării au intrat în Israel, unde au tras în plin în cetățeni nevinovați și au luat peste 120 de ostatici, printre care femei, bătrâni și copii, unii chiar bebeluși.

Daniel Șendre despre sportul care merge înainte deși a mai izbucnit un război

Israelul a intrat oficial în stare de război, facând una cu pământul mai multe clădiri din fâșia Gaza, în care palestinienii spun că nu se aflau decât magazine, locuințe și birouri, nu combatanți.

În Palestina și Israel mor oameni, numărul victimelor sărind de 2000 în mai puțin de 48 de ore. Imaginile care vin de acolo sunt terifiante, disperarea și groaza din ochii cetățenilor nevinovați fiind greu de descris în cuvinte. So what!?

Sâmbătă și duminică, în restul lumii, viața a decurs normal. S-au jucat meciuri de , în timp ce pe alte stadioane microbiștii s-au bucurat de fotbal. În Premier League și Bundesliga semenii au băut bere și au mâncat cârnați, mai delicioși decât cei de la Octoberfest. Hai noroc!

“Dăm televizorul mai tare, pe entertainment, ca să nu auzim urletele disperării”

Atrocitățile din Israel și Gaza se adaugă celor din Ucraina, unde chiar în acest moment tineri din care se scurge viața agonizează absurd în tranșee.

Ruși sau ucraineni, israelieni sau arabi, toți sunt oameni simpli trădați de politicieni. Conflicte mai noi sau mai vechi au fost alimentate continuu, în loc să se facă eforturi reale pentru a nu se mai ajunge la vărsare de sânge.

Omenirea a ajuns în punctul în care mai izbucnește un război și cei care încă avem curent electric dăm televizorul mai tare, pe entertainment, ca să nu auzim urletele disperării. Click pe încă o comandă Micheline acasă, pe canapea, în timp ce bebeluși se îneacă în zbierăt de foame prin Yemen.

Vorbim între noi pe iPhone 15 și trimitem zeci de roboți pe Marte, însă creierele noastre nu au făcut saltul complet din Evul Mediu. Aș îndrăzni să spun că suntem sălbatici în gândire și comportament chiar!

“Începem să aruncăm cu pietre unii în alții pe platformele social media”

Empatia e semn de slăbiciune așa că lipsește cu desăvârșire. Disponibilitatea de a înțelege este egală cu zero, de aceea ne poziționăm fiecare în cate o tabără și începem să aruncăm cu pietre unii în alții pe platformele social media.

Să te urci în camionete dotate cu mitraliere grele pe plafoane și să începi să tragi ca apucatul în tineri adunați în câmp liber, la un concert, cum au procedat luptătorii Hamas, pare terorism în toată regula, după oricare manual.

Să faci paradă cu o femeie pe jumătate dezbrăcată, legată cu mâinile la spate, să o plimbi pe străzile din Gaza, pentru ca palestinienii să o scuipe, doar pentru că este israeliancă, nu are legătură cu nici o cauză, ci e sălbăticie pură. So what!? Din nou.

“Sunt două războaie oficial pe Glob și omenirea se bucură de fotbal!”

“Green Brigade”, peluza lui Celtic Glasgow, campioana en titre a Scoției, a avut un mesaj de susținere pentru cei din Hamas. Scoțienii au afișat un mesaj în tribunele Celtic Park, sâmbătă după-amiază, cu Kilmarnock, în Scottish Premiership. „Eliberați Palestina! Glorie rezistenței” au fost cele două bannere afișate de oameni care susțin alți oameni care omoară oameni.

Este exact punctul în care pare că au vrut să ne aducă cei care conduc Planeta înspre autodistrugere. Omenirea pare condusă de lideri scăpați recent de la balamuc, pe care noi restul i-am votat și pe care îi încurajăm în demența de a stinge lumina Lumii.

Sunt două războaie oficial pe Glob și omenirea se bucură de fotbal!