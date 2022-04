Daniil Medvedev, interzis la Wimbledon?! Cum ar avea de câștigat Vladimir Putin dacă rusul participă la turneu

Jucătorii de tenis din Rusia au voie să participe la trei dintre turneele de Grand Slam, fără să poarte însemnele Rusiei (cu steag neutru şi fără imn). Însă, organizatorii de la Wimbledon pot impune măsuri mai severe.

Daniil Medvedev, interzis la Wimbledon?! De ce se tem englezii

Presa din Anglia scrie că ar putea fi interzis la Wimbledon. Chiar dacă rusul concurează fără însemnele ţării sale, oficialii de la All England Club se tem că o eventuală victorie a lui Medvedev ar fi în avantajul regimului condus de Vladimir Putin şi ar aduce un plus la capitolul imagine pentru ruşi, în plin război.

Clubul All England are un statut independent în circuitul profesionist de tenis şi asta înseamnă că ar putea impune interdicţie jucătorilor ruşi care nu condamnă acţiunile lui Putin. Alte turnee din circuit au rămas neutre din cauza temerilor de natură penală pentru că jucătorii ar putea să se adreseze instanţelor de judecată. Dar Wimbledon are un alt statut.

Wimbledon are alt statut față de alte turnee: “Jucătorii ruşi ar putea depune plângere că sunt împiedicaţi să îşi câştige existenţa”

Cele trei circuite principale de tenis: ATP, WTA şi ITF au permis sportivilor ruşi să continue să joace atâta timp cât concurează sub steag neutru şi fără imn. Însă, la Wimbledon este posibil ca jucătorii care vin din Rusia să fie interzişi:

Un purtător de cuvânt de la All England Club a declarat pentru Mirror: “Cluburile membre private au mai multă libertate în privinţa cui să permită sau nu accesul, astfel încât să nu fie supuse aceloraşi legi de discriminare ca şi celelalte turnee.

Cei care se află la conducerea circuitului profesionist au libertatea de a interzice jucători dacă aceştia au fost găsiţi de aranjare de meciuri sau de dopaj, dar trebuie să demonstreze că această acţiune este rezonabilă.

În acest caz, jucătorii ruşi ar putea depune plângere că sunt împiedicaţi să îşi câştige existenţa. Totuşi, turneul de la Wimbledon are un alt statut şi regulile sunt diferite”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Daniil Medvedev, unul dintre favoriţii de la Wimbledon

O decizie privind condiţiile de participare la turneul de la Wimbledon va fi luată până la jumătatea lunii mai când AELTC (All England Lawn Tennis & Croquet Club) va publica regulamentul de participare la al treilea turneu de Grand Slam al anului.

este numărul doi mondial în acest moment și unul dintre favoriții turneului de la Wimbledon. Rusul a pierdut finala primului turneu de Grand Slam al anului, 2-3 la seturi cu Rafael Nadal.

