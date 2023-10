Dănuț Lupu nu este în țară și nu se predă în 6 ore! „Vin sâmbătă sau duminică”

Apelul pentru care era judecat a fost respins și urmează să ispășească 7 luni de pedeapsă. Lupu a fost prins la volan fără carnet, iar oamenii legii au fost de părere că fapta trebuie pedepsită cu închisoare.

Dănuț Lupu a pierdut apelul

“Până la urma urmei, nu am omorât pe nimeni, nu am furat bani, nu m-au prins drogat, nu m-au prins băut. Astea sunt legile în România, nu avem ce face. Eu le respect, dacă ei au considerat că sunt un pericol public nu am ce să fac.

Eu trebuie să mă predau, acum, în 6 ore, Pe undeva, poate, nu știu dacă am făcut bine sau rău. Eu sunt plecat de o săptămână din țară, am să mă întorc sâmbătă sau duminică și am să mă întorc să fac ce îmi cere statul.

Dacă eu sunt plecat și dovedesc că am plecat să-mi fac niște analize. Eu cred că sănătatea omului e mai importantă ca orice. N-am spus că fug, n-am spus că nu accept. Dar voi veni sâmbătă sau duminică, Când voi veni, mă vor aștepta cu flori la aeroport. Glumesc acum”, a spus Dănuț Lupu.

“Eu vreau să îți spun un singur lucru când am auzit vestea. Noi suntem lângă tine, ești așteptat aici la emisiune când își termini pedeapsa, sunt convins că pedeapsa va fi mică și o să ieși pentru bună purtare. Suntem lângă tine, locul tău în stânga mea îl țin aici până când ești”, a spus Horia Ivanovici.

Oamenii legii au decis ca Lupu să petreacă următoarele 7 luni în penitenciar. Fost internațional, Dănuț Lupu ocupă funcția de președinte la CS Dinamo, o funcție care cel mai probabil o va pierde odată cu condamnarea.

Lupu se deplasa spre spital când a fost oprit de poliție

“Mulțumesc mult de tot Horia și să ne auzim de bine. Nu sunt trist, sunt doar mâhnit așa puțin. Ți-am spus și repet, am greșit, dar am făcut o greșeală în contextul în care mă duceam la spital, nu în altă parte.

Dacă ei au considerat că viața unui om nu e mai importantă și e mai important că te urci fără permis la volan e ok, nu am ce să fac. O să mă predau sâmbătă, sau duminică. M-am dus să fac niște analize. Am avut două situații în care am fost aproape de a deceda, am zis să am mai mare grijă de mine.

Îți dai seama că la CS Dinamo automat vor rezilia contractul. Ceea ce, iarăși, îți spun, e un lucru normal. Îmi pare rău doar de munca pe care am depus-o până acum. Eu cred că orice om ar face ce am făcut eu. Ce accepți? Să mori? Sau să te duci la spital?

Nu îmi pare rău, dar regret cele întâmplate. Altă modalitate nu am avut. Nu venea UBER-ul în Domnești, taxiuri nu sunt, ce era să fac? Îți dai seama, familia afectată. Băiatul are totuși 35 de ani, e mare”, a completat Dănuț Lupu.

