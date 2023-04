Daria Chiper de la Survivor România aruncă în aer producția Pro TV! A dezvăluit toate culisele și blaturile

Daria Chiper a fost eliminată după doar o săptămână în Republica Dominicană. “Asta a fost singura variantă să pot pleca acasă”, spune ea. Iată ce dezvăluiri face, în exclusivitate pentru FANATIK, Războinica Daria despre eliminarea de la Survivor România 2023.â

Ce stă de fapt în spatele eliminării Războinicei Daria Chiper: “Eram deja la capătul puterilor”

eliminată. Ea ne-a dezvăluit în exclusivitate jocurile pe care le fac cei din producția reality show-ului. Daria ne povestește despre calvarul pe care l-a îndurat în perioada petrecută la Survivor și cum cea mai bună prietenă ai ei a salvat-o de suferință.

Culmea, , cea care îi e și cea mai bună prietenă, a fost un ”mic aranjament”. De aceea, la acel moment, nu a existat niciun vot al publicului, ci doar o eliminare pe criterii sportive.

Daria Chiper ne povestește despre calvarul pe care l-a îndurat în perioada petrecută la Survivor și cum cea mai bună prietenă ai ei a salvat-o de suferință. Fosta baschetbalistă spune cât de greu i-a fost să îndure condițiile mizere în care a stat pe parcursul emisiunii. Mai mult, ne spune negru e alb care sunt lucrurile adevărate și care sunt cele regizate de la Survivor 2023.

Daria Chiper nu s-ar întoarce nici în ruptul capului la Survivor

Cum ai descrie experiența ta la Survivor în câteva cuvinte?

– Experiența Survivor a fost cu siguranță un unică pentru mine. Nu regret nimic din tot ceea ce s-a întamplat, dar cu toate astea nu aș repeta-o.

Care a fost prima ta reacție când ai aflat că ești eliminată?

– Ideea e că eu am cerut acasă. Eram deja la capătul puterilor! Aveam câteva nopți petrecute în spital, iar eliminarea mea a venit cumva natural, pentru mine, că pentru restul nu…

Alexandra Ciomag a ajutat-o pe Daria Chiper să își aranjeze plecarea de la Survivor

Ești supărată pe Alexandra după eliminare?

– Nu sunt și nu am fost niciodată supărată pe ea, a făcut ceea ce a trebuit să facă. Alexandra este cea mai bună prietenă a mea de ani buni, am fost împreună și la casting, am fost împreună peste tot. Asta a fost singura variantă să pot pleca acasă.

Sunt eliminările de la Survivor România aranjate? “Dobrincu cu degetul nici nu s-a chinuit, a venit în România și era fresh”

Crezi că eliminarea ta a fost una aranjată?

– Cu siguranță a fost o eliminare cu totul diferită față de restul eliminarilor. Nu cred neaparat că a fost una aranjată. Mi-a fost rău acolo, de la condiții, am făcut febră, cât să mă leșine de tot, am fost la spital și mi-au pus acolo perfuzii. Mi-am revenit de tot abia când am venit acasă.

Crezi că operația pe care ai suferit-o la genunchi a reprezentat un impediment în competiție?

– Consider că operația la genunchi nu a fost unul din factorii care au influențat plecarea mea. Nu top trei cel puțin, cu toate că alți concurenți au plecat fix din motivul ăsta. Jorge cică și-a rupt ceva, menisc, dar eu personal nu cred. Nu știu ce a pățit, dar nu a plecat din cauza asta. Dobrincu a cerut acasă, și cred că și Jorje la fel că vezi doamne el a mai umblat în cârje pe aici.

Care sunt concurenții tăi preferați din ambele echipe?

– Porkolab și Krisan sunt cu siguranță favoriții mei, totodată sunt și oamenii între care mi-am petrecut toate nopțile din Dominicană, iar dintre Faimoși eu aveam cea mai mare speranță în Doc.

Cine sunt cele mai antipatice concurente de la Survivor România 2023: “Ele au avut ambele niște reacții de Doamne ferește”

De cine nu îți place de la Războinici și de la Faimoși?

– Lucianna și Moromete mi-au fost antipatice din prima secundă. Mai ales atunci când mi-am petrecut prima noapte în spital, fix în seara aia în absența mea a prins glas Moromete să spună că eu nu știu să fac altceva decât să mă victimizez. Plus de asta, ele au avut ambele niște reacții de Doamne ferește după ce luau puncte. “Pentru familia meaa”; “Nu sunt slabă”, etc.

“Am adus mai multe puncte într-un joc decât Neagu pe tot parcursul lui”

Crezi că echipa a avut de suferit în urma plecării tale?

– Fără să mă alint cu nimic, am dezechilibrat echipa cu plecarea mea.

Mai urmărești Survivor acum?

– Sincer nu mă prea uit acum, urmăresc pe Instagram pagina oficială a showului și concurenții care mă interesează.

Daria Chiper dezvăluie câștigătorul Survivor România 2023

Pe cine vezi câștigătorul Survivor 2023?

– Dan Ursa este de departe favorit, nu al meu neapărat cât al unei țări întregi.

Cum te descurcai cu mâncarea și cu condițiile de trai?

– Nu prea sunt un om care mănâncă în general, am foarte puține chestii pe care le mănânc și am reușit cumva să mă descurc și acolo, însă condițiile de trai… să stau acolo jegoasă să dorm pe jos, în ploaie și să nu mi pot schimba hainele, a fost un calvar. Toți mâncam mai nimic și dormeam pe jos.

”Ne bălăcăream unii cu alții”

Care a fost cea mai grea parte de la Survivor?

– Cele mai grele erau zilele în care stăteam degeaba, este cunoscut probabil că nu aveam jocuri în fiecare zi, deci zilele în care stăteam pe “insulele” noastre erau cele mai grele, nu avem nimic de făcut, trecea timpul foarte greu.

Ce făceați în zilele fără jocuri?

– Nimic, ne gândeam doar ce am mânca, gen de plictiseală așa și ne bălăcăream unii cu alții. Imaginează-ți o zi să te pună unu să stai într-o cameră cu niște necunoscuți, să nu poți să faci nimic.

Daria Chiper nu vrea să o mai vadă pe Maria Lungu niciodată în viața ei

Mai ții legătura cu foștii coechipieri, dacă da cu cine?

– Sigur, cu cei cu care m-am înțeles bine și acolo: Vica, Neagu chiar m-am mai văzut cu ei. Însă cu cei lângă care abia am suportat să stau pe insula, cum ar fi Maria, de ce aș vrea să o mai văd vreodată în viața mea?!