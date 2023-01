Cine este Daria Chiper de la Survivor 2023. Cu ce se ocupă concurenta sexy de la Războinici

Daria Chiper face parte din echipa Războinicilor la Survivor România 2023. Tânăra nu este străină de lumea sportului, având în vedere meseria pe care o are.

Cine este Daria Chiper de la Survivor 2023, din echipa Războinicilor

dintre care șase sunt femei, iar restul bărbați.

Printre concurentele echipei care se va lupta cu cea a Faimoșilor se numără și Daria Chiper.

Tânăra are 21 de ani, este originară din București, are 1,83 m și o greutate de 70 de kilograme, potrivit .

Daria este baschetbalistă, așa că probele sportive nu vor reprezenta o problemă pentru ea. Tânăra este jucătoare de baschet la Clubul Dan Dacian, precum și la ACS Champions. În afară de cariera sportivă, Daria este și dansatoare de hip hop.

Războinica a studiat la Liceul Teoretic Jean Monnet din Capitală. Ulterior, aceasta a început cursurile la USAMV, conform informațiilor de pe conturile ei de socializare.

Daria Chiper este blondă, cu ochi albaștri, având diverse tatuaje pe mâini, iar aspectul său fizic denotă faptul că este, cu adevărat, pasionată de sport.

“Bună! Aventura SURVIVOR ROMÂNIA 2023 începe aici! Urmăriți-mă din 9 ianuarie în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20.30.”, a anunțat concurenta pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

În calitate de sportivă, Daria Chiper a participat la mai multe competiții de-a lungul timpului. Acestea sunt următoarele: Road to Youth Olympic Games, Buenos Aires (18 martie 2018), Road to Youth Olympic Games – Buenos Aires 2018 #3 (28 martie 2018), Road to Youth Olympic Games – Buenos Aires 2018 #4 (30 martie 2018).

De asemenea, tânăra a participat și la Elite Countdown Clash (1 aprilie 2018), Raiffeisen Bank Baneasa Streetball (23 iulie 2018), Superbet 3×3 Challenge (10 mai 2019).

Daria Chiper poartă numărul 13 pe tricou, dar consideră că acesta îi aduce noroc și nu ghinion, notează .

Ce concurenți mai fac parte din echipa Războinicilor

În afară de Daria Chiper, din echipa Războinicilor mai fac parte și Alin Chirilă (luptător MMA), Alexandra Porkolab (manager Marketing și Vânzări), Robert Moscalu (barman) și Lucianna Vagneti (antrenor personal).

Dan Ursa (director zonal de vânzări), Maria Lungu (designer vestimentar), Andrei Krișan (antrenor personal), Răzvan Danciu (student), , Andrei Neagu (actor) și Codruța Began (profesor de educație fizică) fac și ei parte din echipa rivală Faimoșilor.

Noul sezon Survivor România va începe astăzi, 9 ianuarie, de la 20:30. Faimoșii și Războinicii sunt pregătiți să facă față condițiilor grele din junglă, dar și probelor sportive și de îndemânare.