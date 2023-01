Daria Chiper nu a iertat-o pe Alexandra Ciomag pentru eliminarea de la Survivor România! Acuză o răfuială mai veche: „Ne-am mai întâlnit pe teren”

Daria Chiper a fost prima Războinică eliminată de la Survivor România, chiar de colega de echipă. Baschetbalista încă nu a iertat-o pe Alexandra Ciomag și spune că nu-i înțelege decizia.

Adevărul din spatele eliminării Dariei Chiper de la Survivor. Explicația posibilă pentru care Alexandra Ciomag a eliminat-o

Daria Chiper a ieșit repede de la Survivor România 2023, fiind prima Războinică care a părăsit competiția, în mod neașteptat. La revenirea în țară, a fost invitată în emisiunea La Măruță, pentru a lamuri mai mute aspecte.

„Uitându-mă înapoi chiar îmi pare rău de niște decizii și momente petrecute acolo. Mă uit și îmi pare rău, mă gândesc cum era dacă eram acolo, mă bucuram și eu cu ei, stăteam și eu cu ei. A fost o experiență, clar nu aveam de unde să dau de așa ceva, să întâlnesc condițiile astea în altă parte”, a spus Daria Chieper la Pro TV.

Eliminarea s-a produs după ce Alexandra Ciomag a „provocat-o” la duel, deși putea alege un Faimos. Plecarea sportivei nu a supărat-o doar pe ea, ci și pe cei de acasă, .

Baschetbalistele au mai fost adversare și înainte: „Ne-am mai întâlnit”

Deși a încercat să înțeleagă de ce a fost ea numită și i-a cerut și explicați coechipierei sale, motivele invocate au nemulțumit-o pe Daria Chiper. Astfel, s-a gândit că „răfuiala” are rădăcini mai adânci, de pe vremea când jucau în echipe adverse și s-au mai întâlnit pe teren.

„Am vorbit puțin cu ea, doar că nu a dat o explicație foarte inteligentă. M-am gândit și am luat-o așa, ok, că a luat decizia să ia de la Războinici, a luat de la Războinici, treaba ei.

Dar m-am gândit după aia, chiar îți păream cea mai fraieră din toate? Și că am luat imunitatea, și că am jucat bine. Până atunci nu prea pierdusem, nu am avut niciun meci pierdut. Mi s-a părut puțin așa…

Mi-a zis că i s-a părut cel mai fairplay să joace cu mine, fiind cam din același domeniu, a jucat și ea baschet și noi fiind oarecum din același domeniu, ne-am mai întâlnit pe teren, dar nu am avut conflict”, a dezvăluit fosta concurentă de la Survivor România 2023.

Daria Chiper nu voia să plece acasă: „N-am avut nimic care să mă atragă înapoi”

Dintre Războinicii rămași la Survivor România, Daria o vede câștigătoare pe Alexandra Porkolab, dar și pe Andrei Krișan și Alin Chirilă. În schimb, pe Faimoși susține că nu a apucat să-i cunoască, dar că au șocat-o cu reacția avută la eliminarea sa.

„M-au șocat la final, când am plecat, că au empatizat cu plecarea mea. Mă așteptam să se bucure că plec acasă, dar Vica a venit la mine…”, a afirmat Daria Chiper.

De asemenea, Daria Chiper a dezvăluit că, spre deosebire de colegii săi, ea nu avea niciun motiv să plece acasă, în ciuda faptului că se simțea rău din cauza condițiilor meteo și cantității mici de hrană.

„Problema a fost la mine că a început să-mi fie rău de prin a patra, a cincea zi acolo…Foame ne era la toți. Ei au plecat instant cu ceva în plus, în ideea care aveau copii, soți, soții acasă, aveau o tragere spre casă mai mare decât a mea.

Eu am lăsat totul super bine acasă, n-am avut nimic care să mă atragă înapoi. Eu am avut seri în care am dat din orezul meu, nu-mi ajungea nici mie, dar am mai și dat…și lui Alin, care a făcut baraca”, a mărturisit fosta concurentă de la Survivor.