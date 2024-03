, chiar dacă nu mai e antrenorul ei. Australianul l-a sunat pe Van Cleemput la Melbourne și tot el a sfătuit-o pe Simona să încerce o colaborare cu Patrick Mouratoglou.

Darren Cahill, omul-cheie care stă în umbra Simonei Halep! Australianul a intermediat negocierile cu ultimii antrenori ai româncei

În plus, Darren l-a apelat pe Martinez de la Indian Wells, imediat după vedictul pronunțat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne în cazul suspendarii de 4 ani dictată de Sport Resolutions de la Londra. Simona a scăpat de pedeapsă și a revenit pe terenul de tenis.

chiar dacă un antrenor cu experiența și rezultatele lui ar fi avut motive să perceapă un disconfort când australianul i-a transmis că Simona vrea o perioadă de probă. E drept că în California, Cahill a susținut că nu el i l-a propus lui Halep pe Carlos Martinez, ci Simona a decis în privința antrenorului spaniol.

Carlos Martinez, un antrenor potrivit pentru Simona Halep!

Considerat o alegere bună și un antrenor potrivit pentru Simona Halep de cei care au lucrat cu Martinez, antrenorul spaniol este apreciat pentru ajustările impuse jucătoarelor pe care le-a pregătit după evoluția tactică a tenismanilor cu care a lucrat în circuitul masculin.

Fost jucător de Top 200 la “dublu” și mediocru la “simplu”, Carlos Martinez a devenit cunoscut în tenisul mondial ca antrenor mai întâi în ATP. Acolo a avut contracte cu Feliciano Lopez (actual director al Madrid Open), Marcel Granollers, Fernando Vicente (antrenor al rusului Andrei Rublev), Juan Monaco, Fabio Fognini, Galo Blanco, Marc Lopez (campion olimpic la dublu cu Rafael Nadal după finala câștigată contra cuplului Horia Tecău-Florin Mergea la Rio de Janeiro 2016) sau German Puentes înainte de a fi angajat de rusoaicele Svetlana Kuznetsova și Daria Kasatkina.

Fără a ieși din șablonul școlii spaniole de tenis cu foarte multe ore de antrenament, Martinez este cunoscut pentru amprentarea strategiei de joc la profilul jucătoarei pe care o pregătește. Ibericul nu agreează ca jucătoarea pe care o antrenează să aștepte greșeala adversarei, ci să construiască punctul inteligent și să inchidă schimbul de mingi.

Carlos Martinez, un antrenor serios și pasionat!

Antrenor caracterizat printr-o seriozitate rar întâlnită, Carlos Martinez iese în evidență și prin pasiunea pe care o etalează în tot ceea ce face în tenis. Autodidact, catalanul știe toate detaliile din circuitul feminin, chiar dacă nu a mai pregătit de 8 luni o jucătoare după ce a rupt contractul cu Clara Tauson.

Martinez are știință de „rețeta” aleasă de Halep pentru a-i testa pe antrenorii cu care vrea să semneze un contract: suedezul Thomas Hogstedt nu a rezistat mai mult de o lună, după ce românca îl concediase, prin SMS, pe Wim Fissette, chiar dacă cu antrenorul belgian o bătuse pe Serena Williams în grupe și pierduse finala cu americanca la Turneul Campioanelor din Singapore 2014.

Spaniolul cunoaște adevăratele detalii care l-au făcut pe Darren Cahill să invoce „anul sabatic” pentru a întrerupe contractul cu Simona la finalul sezonului 2018 și maniera decisivă în care australianul s-a implicat în contactarea lui Thierry Van Cleemput, belgian care, după aceea, l-a lăsat cu ochii în soare pe David Goffin la Melbourne. Van Cleemput a picat, în numai trei săptămâni, “testul Halep”.

Thierry Van Cleemput a capitulat repede!

„Am încercat pentru o perioadă şi s-a încheiat. Am decis să punem stop din moment ce nu ne potrivim. Este o persoană bună, un om foarte amabil, dar pe terenul de tenis nu există chimie între noi. Rămânem prieteni, e un om foarte bun”, justifica Simona refuzul de a-l angaja pe Van Cleemput.

„Halep e o mare campioană şi o fată de treabă, dar nu mi se potriveşte deloc. Nu sunt capabil să o ajut. Doream o perioadă de încercare, de antrenamente la Bucureşti, şi o perioadă de test la turnee, înainte de a deveni, oficial, antrenorul său. Nu-i pot oferi lucruri pe care nu le cunosc sau pe care nu ştiu să le fac. Ea face totul când e pe teren. Dacă joacă rău, nu e vina mea.

Dacă joacă bine, nu e meritul meu. Nu am abilitatea de a putea cu adevărat să mă implic, nu am armele. Când am văzut asta, ne-am întrebat la ce serveşte (colaborarea, n. red.). Nu vreau să fiu alături de Simona Halep doar pentru a primi un salariu. Vreau să fiu alături de ea ca să îmi fac meseria de formator, pentru că pot propune soluţii. Iar aici nu am simţit asta, nici unul, nici altul. Şi ne-am spus că trebuie să continuăm colaborarea, pentru că ar fi o eroare, şi nu ar fi bine nici pentru ea, nici pentru mine”, a fost analiza antrenorului belgian pe care jurnaliștii spanioli i-au transmis-o lui Martinez.