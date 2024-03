Fostul lider mondial, (26 de ani, 73 WTA), dar a fost tot timpul cu zâmbetul pe buze, iar la final a anunțat numele noului său antrenor.

Simona Halep a anunțat numele noului antrenor, după eliminarea de la Miami: „Sper să ne înțelegem”

După o pauză de mai bine de un an și jumătate, Simona (32 de ani) a anunțat că noul ei antrenor este Carlos Martinez, după despărțirea de Patrick Mouratoglou.

„Am vorbit cu Carlos Martinez, o să am o perioadă de pregătire, de cunoaștere, să spun așa, după Miami, când mă voi întoarce în Europa.

Sper să meargă bine, eu îl apreciez foarte mult, a lucrat cu jucătoare care mie mi-au plăcut foarte mult, cum a fost Svetlana Kuznetsova și îi admir munca foarte-foarte mult. Sper să ne înțelegem și sper să fiu aptă să muncesc la nivelul la care el își dorește și să facem treabă bună împreună”, i-a declarat Simona Halep, la .

Antrenorul spaniol Carlos Martinez Comet are 49 de ani și s-a născut la Barcelona. De-a lungul carierei le-a mai pregătit pe Clara Tauson, Svetlana Kuznetsova și Daria Kasatkina.

Simona Halep, conferință incendiară după înfrângerea cu Paula Badosa!

La finalul meciului pierdut cu Paula Badosa, , în care a atacat mai multe subiecte, printre care despărțirea de Mouratoglou, dar și atacul din partea Carolinei Wozniacki.

„A fost dificil azi să intru în ritm. Dar m-am menținut în formă în special în sala de forță. Nu am jucat mult tenis în ultima perioadă, eram obosită mental. Am fost în sala de forță în fiecare zi, nu am pus kilograme pe mine. Asta e bine și mă simt OK fizic. Desigur, nu sunt la cel mai înalt nivel.

Este mult prea devreme pentru obiective. Nu știam ce să mă aștept de la decizia TAS, deci nu am planificat nimic. Aici am venit în special din dragoste pentru tenis.

Totul s-a întâmplat repede, au trecut doar câteva zile de la decizie. Mă duc acasă și va trebui să mă antrenez mai intens. Nivelul este foarte ridicat în acest moment în circuit. Apoi vom vedea”, a spus Simona Halep la conferința de presă.