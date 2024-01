Unul dintre juniorii „alb-albaștrilor” de pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost surprins de camerele TV la sfârșitul derby-ului cu FCSB, atunci când a făcut un selfie cu Dariu Olaru. Copilul de mingi de pe stadionul „Ion Oblemenco” este vărul lui Alex Mitriță și fiul lui Dumitru Mitriță, fost fundaș care a îmbrăcat tricoul ambelor formații.

„Dați-l afară!” Cine e juniorul Craiovei care și-a făcut selfie cu Olaru și i-a scandalizat pe fanii olteni

Încep emoțiile pentru play-off la Universitatea Craiova după 5 partide fără victorie în SuperLiga. la sfârșitul confruntării din Bănie, acuzând arbitrajul lui Marcel Bîrsan împotriva celor de la FCSB.

Derby-ul Universitatea Craiova – FCSB s-a sfârșit așa cum nu s-au așteptat cei 18.000 suporteri „alb-albaștrii” de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Spiritele s-au încins și la sfârșitul confruntării după ce camerele TV au surprins o imagine cu unul dintre juniorii din Bănie făcând o poză cu Darius Olaru.

Puștiul care purta geaca cu sigla Universității Craiova s-a bucurat vizibil după selfiul cu Darius Olaru la final și a trezit furia suporterilor „alb-albaștrilor”. Copilul de mingi de pe stadionul „Ion Oblemenco” este chiar vărul lui Alex Mitriță.

Acesta este fiul lui Dumitru Mitriță, fost fundaș la Universitatea Craiova și FCSB. Suporterii „alb-albaștrilor” îl cer pe junior dat afară după gestul făcut pe stadionul „Ion Oblemenco” la derby-ul pierdut cu 0-3 în fața rivalilor din Capitală.

Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj după U Craiova – FCSB 0-3: „Suntem cea mai dezavantajată echipă”

a pierdut fără drept de apel derby-ul cu FCSB. Finanțatorul oltenilor crede că formația din Bănie este cea mai dezavantajată echipă din primele 6 în acest moment.

„Eu consider că trebuie să comparăm mere cu mere. Am avut un galben la Badelj, unde s-a dat galben, a fost aceeaşi fază la FCSB şi nu s-a dat. Nu s-a judecat cu aceeaşi unitate de măsură. Puteam da un alt curs meciului.

Am să-l rog pe domnul Avram să analizeze aceleaşi faze de galben ale noastre cu cele ale FCSB-ului. Pe mine mă interesează să comparăm mere cu mere. Am văzut că Bârsan are alte aspiraţii în seara asta.

Fotbaliştii noştri au pus osul în seara asta. Nu am ce să le reproşez. Maniera de arbitraj a lui Bârsan… Am avut penalty cu Farul, echipa lui Mititelu a avut penalty. Azi s-a dat penalty.

Nu dorim să fim prieteni cu arbitri, dar dorim să nu fim dezavantajaţi. Noi suntem cea mai dezavantajată echipă. Nu îmi place de Marius Avram de la semifinalele Cupei de acum câţiva ani, când avea o atitudine sfidătoare”, a declarat Rotaru.